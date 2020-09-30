直播美國總統大選辯論 觀察中美關係風向（附直播連結）

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【美國大選辯論】拜登料自創對中國強硬路線 一文看懂
美國大選進入衝刺階段，首場總統候選人辯論當地時間周二（29日）晚9時、即香港時間今天（周三，30日）上午9時舉行。除美國本土議題外，外交領域的中美關係，預期會成為共和黨特朗普（Donald Trump）、民主黨拜登（Joe Biden）交戰的重點之一。要整理兩人過去的表述，他們或會在中美關係問題上，圍繞3大項目激辯。
美國的總統辯論委員會（Commission on Presidential Debates）早前公布了6大辯論主題即：
當中雖一如預期沒有點名中國，但當中兩人過往紀錄、疫情及經濟等三個項目，其實與中國有不可切割的關係；其中疫情問題上，特朗普歸咎於中國，但拜登一直狠批特朗普抗疫失敗；而經濟上則更牽涉中美是否脫鉤、美國是否優先、美國是否與盟友聯手應對中國等。
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整理外電和與輿論場的解讀，兩人在中美議題的主要分歧如下，這些問題很可能會轉化為激辯的「火花」。
其一：中美經濟應否脫鉤（decouple）？
特朗普一直主張中美經濟產業脫鉤，一方面保障美國安全，二來亦可推動產業鏈回到美國創造就業。他本月初在白宮記者會就再暗示，兩國就算不再開展業務，美國將不會蒙受損失。
他又稱，美國損失了數十億美元，如果不與中國做生意，就不會損失這麼多美元，所以應開始思考脫鉤的問題，將就業崗位從中國轉移回美國。
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相反，拜登（Joe Biden）首席外交顧問、前美國副國務卿布林肯（Antony Blinken）22日以視訊方式，與美國全國商會（U.S. Chamber of Commerce）執行副總裁薄邁倫（Myron Brilliant）進行線上對談時，不贊成與中國完全脫鉤。
布林肯表示，他完全同意中國帶來日益嚴峻挑戰，中國無疑是美國在經濟、科技、軍事及外交上所面臨最大挑戰；但他強調，中美關係雖有對抗與競爭之處，也有可合作的地方。
其二：美國是否優先，尤其在美國與盟友關係上？
特朗普不僅在經濟問題上主張美國優先，在地緣合作上亦然，因此他任來退出了跨太平洋夥伴全面進展協定（Trans-Pacific Partnership，TPP）、與世界衛生組織割席、跟世界貿易組織亦不咬弦。有論者直指，此舉其實反令美國在抗衡中國時，面臨自我孤立。
但拜登則不同，其首席外交顧問布林肯則指，拜登會思考至於如何重拾美國優勢地位；事實上，美國前總統奧巴馬（Barack Obama）任內推出向亞洲「再平衡」（rebalancing）政策，反映出美國利益及未來將着重在亞太區域。此政策包含多項部分，包含大幅增強與澳洲、日本及南韓等主要盟國關係。
布林肯表示，拜登政府未來也會着重這些部份，結合夥伴與盟國力量，為亞太區域帶來改變並將其推往正面方向，應對中國。「由於特朗普領導不力，目前中國戰略地位以任何標準衡量都優於美國」，他說。
其三：在人權問題上是否強硬？
儘管特朗普任內簽行了國會通過的涉新疆、西藏及香港等法案，亦因應這些問題制裁了中國官員，但他始終沒被視為人權問題的堅定支持者。這從他上任初期，一度少談人權問題可反映出來。
而拜登及所屬的民主黨，卻被視為人權問題的「堅定信徒」。拜登在從政生涯中多次訪華，中國國家主席習近平曾稱他為「老朋友」，但拜登競選期間對中國的措辭出現巨大變化，包括了人權問題的表述，他近期更揚言當選後會與達賴喇嘛會面，這是特朗普未有做過的事情。
紐時稱，中方雖已習慣美國總統候選人競選期間的抨擊，然而，北京擔心拜登不只是虛張聲勢，如果他真的當選，可能會在人權問題上比特朗普更有力地針對中國。
不過，正如一些外媒分析，美國過去數十年來的中美關係思路已改變，特朗普與拜登無論如何在選舉辯論中激戰中美問題，也無論誰當選，新屆美國政府仍會保持對中國的強硬態度。
美國的總統辯論委員會公布，首場總統候選人辯論由民主黨籍的霍士新聞主持人華萊士（Chris Wallace）主持，整場辯論分為6節，每節15分鐘。餘下兩場辯論分別在美東時間10月15日及10月22日的晚上9時至10時30分舉行，副總統彭斯及民主黨副總統候選人賀錦麗則於美東時間10月7日在猶他州辯論。
責任編輯：鄧國強
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