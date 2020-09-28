▲ 美國制裁中芯國際中國怎辦 環時：不買農產品遠不夠

中美科技戰進一步擴大。美國特朗普政府切斷華為芯片（晶片）供應後，再制裁中國芯片製造商中芯國際，要求美企向中芯國際出口產品必須取得批文。儘管美國對中芯國際出手暫未及華為般嚴厲，仍反映中美未來科技爭霸戰會是你死我活。《環球時報》明言，美國控制着科技戰制高點，中國面臨的是持久戰，關乎中華民族復興關鍵，不要幻想一兩項突破就能根本改變局勢。

美國商務部向中芯國際實施限制，《環球時報》指出，這是繼全面圍剿華為之後，美國為癱瘓中國高科技行業正在開闢的新戰場。「整個信息產業都建立在半導體工業的地基上，美國牢牢控制著這個地基，從而控制了對華科技戰的制高點。美國接下來會進一步濫用這一優勢，這已經毫無懸念。」

文章稱，中國人經歷了從華為到中芯國際的一系列遭遇，應當徹底看清了，我們面臨的是一場應對美國高科技打壓的持久戰，它幾乎就是中華民族偉大復興關鍵階段的全過程。

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「中國只有在某些重要領域走到美國的前面，成為那些領域全球的上游，與美國形成交叉制約力，才能贏得美國在處理中美關係時對規則的尊重。僅有市場制約，比如不買美國農產品等所形成的籌碼是遠遠不夠的。」

即使中國可以利用市場槓桿一定程度上鬆動美國的封鎖，為自己贏得時間。但文章直言，市場單獨形成不了對供應鏈面貌的決定力，中國對此要有清醒認識。

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文章表示，中國需要掌握半導體行業的全部科研和生產的鏈條，才能擺脫美國的控制，但顯然需要時間。其實即使我們補上了一些關鍵短板，產業鏈方面的被動依然未必就能完全化解。

文章認為，中國必須實現一些「從零到一」的跨越，為整個國家的對美博弈提供堅實支點；中國未來一些年注定要經歷一些困難，但無需驚慌。「美國搞不垮我們。從對中興科技打響第一槍直到現在，過去兩年半了，但事實告訴人們，美國無論如何做不到對中國發展的剎車。」

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另一方面，文章指出，中國也切不可低估這場博弈的難度，不要幻想一兩個點位上的單項突破就能讓局勢根本改觀；中國需要對創新全面且根本上的鼓勵。我們要舉國行動，同時更要讓創新成為市場及文化上的自發和自覺。「從整個社會上說，創新不應是很累的事，而應是很刺激和回報豐厚的事，政府只需必要的政策引導，它們就動力十足，碩果累累。」

環時表示，中國一定要邁過美國科技卡脖子這道坎，我們的經濟和科技研發能力已經有了雄厚基礎，人民勤勞，科技力量不乏獻身精神，而且有過「兩彈一星」的創業神話做鼓舞。「如果這個國家就是攀不上科技創新的決定性門檻，那將是對中國人民智慧、意志以及耐力的羞辱，也將是對中國社會政治自信的嚴重侵蝕。所以我們前面實際上只有把中國人的創造性全面釋放出來這一條路，除了走好它，我們別無選擇。」

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責任編輯：連兆鋒