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【中美角力】美國務院批評中國 未兌現不將南海軍事化承諾

國情動向 14:42 2020/09/28

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中美南海問題角力持續，美國國務院周日（27日）發表聲明，批評中國國家主席習近平，未有兌現不將南海軍事化的承諾，呼籲國際社會反對這種行為，並表示要中國承擔責任。

美國國務院發言人聲明稱，習近平5年前曾在白宮玫瑰園表示，中國無意於南沙群島實行軍事化，有關建設活動不針對、不影響任何國家。但聲明批評，中方未遵守承諾，在有爭議的島礁作出魯莽及挑釁行為，包括部署反艦巡航導彈、擴大軍事雷達和信號情報能力，又建造戰鬥機機庫及跑道。

發言人質疑，中共是要企圖控制有關水域，並呼籲國際社會繼續反對中方這種不可接受和危險行為。而美國將繼續與東南亞盟國及夥伴站在同一陣線，抵制中國控制南海的意圖。

中方多次強調，南海諸島是中國固有領土，在自己國土上建設、部署防禦設施是完全正常的。外交部早前又批評，美國才是本地區和平穩定的「破壞者」和「麻煩製造者」。

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責任編輯：林佩怡

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