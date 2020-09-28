【中美角力】美國務院批評中國 未兌現不將南海軍事化承諾 京反駁

▲ 美國國務院批評習近平，未有兌現不將南海軍事化的承諾。中國外交部發言人反駁，中國在南沙有關島礁部署必要國土防禦設施，是中國主權範圍內的事，合情合理合法，與軍事化無關。

*17：00 中國外交部回應

中美南海問題角力持續，美國國務院周日（27日）發表聲明，批評中國國家主席習近平，未有兌現不將南海軍事化的承諾，呼籲國際社會反對這種行為，並表示要中國承擔責任。

在北京，外交部發言人汪文斌周一（28日）回應，中國在南沙有關島礁部署必要的國土防禦設施，是中國主權範圍內的事，合情合理合法，與軍事化無關，反批美國才是南海軍事化的最大推手；堅決反對美國一些戰爭販子搞亂南海、搞亂東亞的險惡圖謀，正告美國勿 輕舉妄動。

京：反對美國戰爭販子搞亂南海

美國國務院發言人聲明稱，習近平5年前曾在白宮玫瑰園表示，中國無意於南沙群島實行軍事化，有關建設活動不針對、不影響任何國家。但聲明批評，中方未遵守承諾，在有爭議的島礁作出魯莽及挑釁行為，包括部署反艦巡航導彈、擴大軍事雷達和信號情報能力，又建造戰鬥機機庫及跑道。

發言人質疑，中共是要企圖控制有關水域，並呼籲國際社會繼續反對中方這種不可接受和危險行為。而美國將繼續與東南亞盟國及夥伴站在同一陣線，抵制中國控制南海的意圖。

汪文斌稱，南沙群島是中國的領土，中國在自己領土上開展建設活動，主要是為南海各類民事需求服務，更好向地區和國際社會提供更多公共產品和服務，履行國際責任和義務。而中國在南沙有關島礁部署必要的國土防禦設施，是行使國際法賦予的自保權和自衛權，是中國主權範圍內的事，這與各國在本國領土上布防，本質上沒不同。

他批評， 美國頻頻拿軍事化來說事，實際上是為其加強在南海的軍事部署和活動，維護其海上霸權製造藉口。又稱美國軍艦戰機常年在南海密集活動，大搞各類演習和抵近偵察，蓄意加劇南海緊張局勢，才是南海軍事化最大推手。而 美國利用南海問題挑撥地區國家關係，狂熱分子還叫囂在南海發起對華軍事打擊。 美國已成南海和平穩定最大威脅， 國際社會和地區國家須高度警惕，堅決反對美國一些戰爭販子搞亂南海，搞亂東亞的險惡圖謀。

他強調，中國有決心、有能力堅定維護國家主權和領土安全，並將繼續堅定地同地區國家一道，共同維護南海的和平穩定，警告美方一些人不要無端攻擊指責中國，不要輕舉妄動。

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責任編輯：林佩怡

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