【中芯國際】美國「制裁文件」存3疑點：中芯地址是理髮店

多間外媒引述據稱是美國商務部發給美國企業的信件，內容是對中芯國際（SMIC） （0981） 實施出口限制，而彭博社則指出，中芯國際暫時未被列入黑名單。目前上述說法仍未有官方信息確認，但所謂「制裁文件」中卻出現不少疑點。

疑點一：美國政府並未發表官方消息

據媒體報道，在這封信件中，美國商務部限制了包括中芯國際在上海、北京、天津、深圳、寧波等地乃至意大利的分公司和合資公司。美國政府稱，任何受該出口限制令影響的供應商，若要繼續向中芯國際供貨，需要向美國政府申請出口許可證。

報道稱，截至目前，美國商務部並未在其官方網站亦或是社交媒體發布類似文件，美國政府也未就此事發布相關官方消息，外媒援引的這份文件的真實性有待考證。

疑點二：提及的公司已與中芯無關

這份「制裁文件」提到諸多中芯國際旗下子公司，其中包括芯片（又稱晶片）代工廠LFoundry。不過，在2019年，中芯國際已將這家公司整體出售。即是說，這間公司與中芯國際並無實質關係。

疑點三：中芯上海總部地址有誤

另外，文件中，相關部門將中芯國際的公司地址寫為「長江路18號」。不過，總部位於上海的中芯國際，其官方地址應為「張江路18號」，位於浦東新區。而根據地圖顯示，美國制裁的「長江路18號」位於寶山區，附近既有五金批發店、超市，甚至還有一家理髮店。

此外，媒體分析稱，美國商務部的禁令通常都會設定一個長達數月的緩衝期，以此來保護美方企業的利益。但這份文件表意模糊，並沒有提出相應的時間點。

報道認為，這份文件如果不是真實性存在疑問，恐怕就是專業性存在偏差。

美國制裁中芯國際中國怎辦 環時：不買農產品遠不夠

【中芯國際】特朗普「芯戰」美企心顫 制裁中芯有3副作用

【中芯國際】美國制裁據報已殺到？中芯否認軍方關係

【中芯國際】美制裁中芯恐致美企失400億 協會籲刀下留人

中芯國際澄清，公司只為民用及商業客戶生產半導體及提供服務，否認與中國軍方有任何關係，亦不會為軍事用戶製造產品，至今未收到美國政府涉及出口限制的正式通知，目前正與美國商務部繼續交涉。

美國商務部拒絕具體評論報道，只表示工業和安全局正不斷進行監測和評估，任何對美國國家安全和外交政策利益的潛在威脅。

責任編輯：尹航

跟進【中美角力】新形勢，立即了解