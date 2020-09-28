【華為禁令】麒麟芯片庫存不似預期  華為摺機或延後上市（組圖）

▲ 【華為禁令】麒麟芯片庫存不似預期 華為摺機或延後上市

中美科技戰白熱化，美國封殺華為的影響漸浮現。內地媒體報道，華為的高端麒麟芯片（又稱晶片）庫存比預期少，芯片短缺吃緊之下，華為的摺疊手機Mate X2可能會推遲上市日期，甚至採取限量發售形式，以免對Mate 40系列手機生產造成衝擊。

華為禁令生效後，該公司的供應商如台積電、聯發科、美光、高通等均無法繼續為華為供貨，導致華為面臨前所未有的芯片短缺壓力。

台積電未能完成麒麟9000芯片訂單

消息人士指出，華為推出的摺疊螢幕手機Mate X2原本計劃在2020年底上市。不過，隨著美國升級禁令後，華為已決定推遲上市日期。

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消息人士稱，華為的5納米製程麒麟9000芯片，備貨量不到900萬顆，已嚴重衝擊華為的手機生產計劃。

事實上，華為在美國禁令生效前，曾向台積電落單代工生產1500萬顆麒麟9000芯片，但產能所限，訂單並未全部完成，最終只生產了880萬顆。

報道指，華為的芯片備貨量目前僅僅只夠Mate 40系列使用，所以沒辦法將相關芯片搭載在摺疊手機上。

5納米製程芯片不足 只夠Mate 40生產使用

不過，華為在前期對摺疊手機研發投入了相當多的精力，可能會簡單做摺疊手機的發表會，且不會有太多的生產量，以應對當前庫存備貨吃緊的狀況。

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值得注意的是，消息人士稱，華為預計2021年智能手機出貨量為5000萬部，較2020年預計的1.9億部手機的出貨量大幅下滑，一定程度反映美國禁令對華為造成的影響。

此外，由於芯片庫存數量有限，華為新生產的智能手機數量除了會減少之外，新機型的售價可能也會有不同程度的上調。

對此，天風國際旗下分析師郭明錤表示，美國升級的禁令讓華為遭受了嚴重的打擊，最好的情況是，華為在全球的市佔率將降低；而最壞的狀況是，華為將在未來退出手機市場，而蘋果、OPPO、vivo與小米長期可望提高市佔率。

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責任編輯：鄧國強

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