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【中美芯片戰】中國工程院院士：商務部或否決英偉達併購ARM

國情動向 14:43 2020/09/28

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中國工程院院士倪光南認為，商務部或否決Nvidia收購ARM。

中美科技戰白熱化之際，美國芯片（晶片）巨頭英偉達（Nvidia）日前宣布，將以400億美元從日本軟銀收購位於英國的芯片設計公司ARM。中國工程院院士倪光南昨稱，有關併購對中國不利，商務部或會否決。

倪光南周日（27日）出席第四屆信息安全產業發展論壇時，提及英偉達對ARM的併購。他表示，世界上主要有兩大芯片架構，一類是英特爾（Intel），一類是ARM。他表示，美國英偉達啟動併購ARM，若併購成功了，「肯定是對我們非常不利」，相信商務部「可能會否了這個併購」。

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他表示，總而言之，ARM將來「也不能是我們很舒服地用」。現在問題不是很大，「我們有授權什麼的，都給買來了」，但未來它若成為美國控股，將會有一些問題。

據新浪財經，倪光南說，今後可能和ARM不一定能夠合作，因此中國要加大投入、加大力度，做到自主可控，在英特爾X86架構和ARM架構外，主導出第三類。

中國要加大投入 做到自主可控

他指出，如果短板不能彌補，始終會受制於人，而其中一個短版就是芯片短板，「2018年的中興事件，美國搞了一個芯片短板，不給中興供應芯片，中興就攤了」，「2019年整華為的時候，美國這個芯片沒把華為整了，但是又加了軟件（制裁），不讓華為用操作系統」。

他認為，目前中國的任務是要建立自己的信息技術體系，確立自己的技術體系和生態系統，因為關鍵信息技術是「要不來、買不來、討不來」，一定要通過創新突破，並必須依靠市場。他表示，中國完全有可能通過努力，在一個新的時期盡快趕上去，把短板能夠彌補上去。

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責任編輯：林佩怡

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