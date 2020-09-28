【國慶黃金周】預計5.5億人次國內遊 旅遊收入可達去年同期9成

內地國慶中秋連休小長假將至，不少民眾有出遊計劃，因應海外疫情尚未受控，國內長途遊更受民眾青睞。中國旅遊研究院預測，本次假期將有5.5億人次在國內旅遊。美團報告預計，今年國慶假期的內地旅遊總收入可能恢復至91%左右。

鐵路預計載運旅客達1.08億人次

內地澎湃新聞報道，十一長假鐵路運輸今天正式開跑。國家鐵路集團指出，為期11天的運輸計劃，預計載運旅客達1.08億人次，日均982萬人次。其中，10月1日預計達到高峰，單日載運旅客預估1,300萬人次，將創下疫情發生以來單日新高。

報道提到，十一長假鐵路運輸期間，預計日均班次達到9,500列，較連假前的日均班次增加1,200列以上。國鐵集團還將在9月29至10月1日出遊高峰期，以及10月7、8日收假高峰期，加開班次滿足旅客需求。

另據美團研究院發布的報告，根據美團平台大數據進行預測，從供給側看，國慶假期期間內地住宿和旅遊景區商戶的復工率預計達到100%；從需求側看，相較於去年國慶假期，今年國慶假期的住宿消費可能恢復至同期水平，甚至有望出現小幅增長，旅遊景區消費則可能恢復至去年同期水平的90%左右。

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一綫、新一綫居民是出遊主力

總體判斷，相較於今年「五一」假期和端午假期，國慶假期內地旅遊人次和旅遊收入均將有大幅增長。與去年國慶假期相比，今年國慶假期的內地旅遊總收入可能恢復至91%左右。

報告預測，今年國慶假期期間，中西部城市將更受遊客歡迎。從截至9月中旬的搜索總量數據分析，內地熱門旅遊目的地城市TOP10分別為重慶、北京、上海、成都、南京、西安、青島、廣州、鄭州、洛陽。

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另外，以「省內+跨省」的總訂單量觀察，預測國慶期間的內地活躍旅遊客源地TOP10分別為北京、上海、重慶、成都、廣州、深圳、西安、天津、鄭州、南京。僅考察跨省游，則北京、上海、廣州、深圳、成都、天津、重慶、西安、杭州、南京十個城市是內地活躍旅遊客源地TOP10。

由此可以看出，一綫城市居民仍是國慶假期的出遊主力，而新一綫城市中成都、重慶、西安3地的居民既有旺盛的旅遊消費需求，這幾個城市對異地遊客也具有較強的吸引力。

責任編輯：尹航

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