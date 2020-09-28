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【中美角力】王毅暗批美國：大國不意味權力更大 而是責任更大

國情動向 14:43 2020/09/28

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中美日前在聯合國大會針鋒相對後，中國國務委員兼外長王毅，周日與第75屆聯合國大會主席博茲科爾（Volkan Bozkır）通電話，暗批美國單邊主義沒有出路，並稱大國不意味權力更大，而是責任更大。

王毅表示，面對新冠肺炎疫情新的衝擊，各國應更加緊密團結，形成國際抗疫合力。中方支持聯合國為此發揮重要作用，願同聯合國各系統加強溝通協調，共同反對將疫情政治化、病毒標籤化，堅持國際抗疫合作的正確方向。

他又說，已經進入全球互聯互通時代，在這個地球村，單邊主義、保護主義、孤立主義都沒有出路，也不可持續。他強調，大國並不意味權力更大，而是責任更大。中國作為安理會常任理事國，將堅定支持以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序。

據新華社報道，博茲克爾表示，加強並捍衛多邊主義是聯大優先議程，而中國是多邊主義的倡導者和重要合作夥伴，期待同中方就此加強協作。

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責任編輯：林佩怡

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