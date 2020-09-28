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港澳居民10月10日起 可在內地申請更換補發回鄉證

社會熱點 14:07 2020/09/28

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中國政府公佈回鄉證申領新政策，港澳居民10月10日起，可在內地申請更換或補發港澳居民來往內地通行證（回鄉證），辦證時間縮短為7個工作日。新政策意味在內地長期逗留或居住港澳人士，即使遺失回鄉證或證件過期，也不用回到香港或澳門申請換領。

中國出入境管理局周一（28日）舉行新聞發布會，自2020年10月10日起，港澳居民可向全國任一縣級以上公安機關出入境管理部門，申請換發補發港澳居民來往內地通行證，申辦手續與在港澳地區一致。

當局表示，新政策在保持回鄉證 申請條件不變、申辦手續不變、審批要求不變，旨在為港澳居民帶來以下便利：

就地就近申辦。港澳居民在內地期間證件過期換發、遺失損毀補發，可就近向公安機關出入境管理部門提出申請，無需再返回港澳地區辦理。

一次辦結。申請人可通過窗口申請、提交材料、繳納辦證費用、自願選擇證件郵寄服務，一次性完成所有申辦手續，辦證時間縮短為7個工作日，有緊急需求者還可通過「綠色通道」實現「急證即辦」。

網上服務。港澳居民可通過出入境政務服務平台，實現網上查詢受理地點、預約辦理時間、自助查詢辦證進度等多項「互聯網+」政務服務。

減輕成本負擔。新政將惠及廣大港澳居民，在大量節省時間成本的同時，也減少了經濟支出。據統計推估，每年在內地申請換發補發證件的港澳居民僅交通費一項可節省約1.8億元。

據介紹，港澳回歸以後，特別是粵港澳大灣區國家戰略的加快推進，港澳居民來往內地和在內地創業工作、學習生活的人數不斷增長。2019年，港澳居民來往內地2.15億人次，是1996年的2.5倍。過去，港澳居民在內地期間遇證件過期或遺失、損毀，須返回港澳地區申請換發補發，增加了相關人員不必要的時間成本和經濟負擔。

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責任編輯：連兆鋒

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