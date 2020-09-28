  • 27°C
香港時間 : 2020928日 (一) 15:30
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【華為禁令】德為何不跟美國禁華為5G？德媒揭默克爾為了這個

國情動向 15:12 2020/09/28

分享：

中美科技戰白熱化，美國拉攏盟友圍堵華為5G技術，惟德國卻與美國步伐不一致，至今未明確表態封殺華為。德國《經濟周刊》報道，德國政府疑似以「不禁用華為」為條件，換取德國電信公司（Deutsche Telekom）進入中國市場；德國總理默克爾（Angela Merkel）並介入此事，抵擋鷹派要求一刀切封殺華為的聲音。

彭博社日前引述知情人士透露，德國正在制定的法規草案，加強政府對5G設備供應商的審查，讓主要的內閣成員有更多空間可界定德國數據的安全風險。但默克爾反對就華為5G技術，發出針對性的禁令。

德國是歐洲最大經濟體　對華為立場有風向標作用

德國是歐洲最大經濟體、又是目前的歐盟輪值主席國，華為的歐洲總部也設於德國；因此，德國對華為5G技術是禁、或是不禁，成為外界關注焦點。

【華為禁令】德與特朗普唱反調　默克爾拒發華為5G禁令

【華為禁令】麒麟芯片庫存不似預期  華為摺機或延後上市（組圖）

德國為何對一刀切封殺華為有保留？德媒《經濟周刊》報道，德國政府疑似以「不禁用華為」為條件，換取德國電信公司進入中國市場。

《經濟周刊》續指，德國電信否認對中國市場感興趣，因為他們「明確關注歐洲和美國」。但是，德國電信在雲業務上與華為緊密合作，並在中國提供共享雲。因此估計，德國政府最近將決定德國未來與華為的合作。

默克爾抵擋鷹派聲音　堅拒針對華為發出禁令

為了進一步打破中國對外資進入其電信市場的限制，默克爾與中方進行「華為協議」，能否成功仍有待觀察，但此舉已令德國與歐盟部份國家出現分歧。

特朗普「攻芯計」真正意圖：非要趕絕華為 而是為了這個

【華為禁令】德與特朗普唱反調　默克爾拒發華為5G禁令

外電此前指出，德國近日正在研擬5G網路安全規範，加強對5G網路設備供應商的審查。

雖然這項草案反映出即使是德國，也對中國電信設備供應商抱持疑慮，但消息人士指出，默克爾拒絕對核心立場，也就是「不對華為祭出禁令」讓步，因此德國的規範可能會比英、法寬鬆，這也引發德國鷹派人士的疑慮。

【中美角力】華為稱美國打壓帶來大壓力 求生存是主線

【華為禁令】澳洲封殺華為5G傷及自己 失千個高薪職位

【華為禁令】AMD指已獲華為供貨許可證　美封殺後首家

華為「斷芯」危中有機 可成中國芯片涅槃開端？

塞爾維亞華為中心開幕 打臉特朗普協議夾帶條款？

【華為5G】如禁華為設備 加拿大未必補償受影響電信商

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【華為禁令】澳洲封殺華為5G傷及自己 失千個高薪職位
2020/09/23
【華為禁令】澳洲封殺華為5G傷及自己 失千個高薪職位
【華為禁令】五大芯片商聚焦供貨許可 華為困局或有轉機
2020/09/23
【華為禁令】五大芯片商聚焦供貨許可 華為困局或有轉機
【中美角力】華為稱美國打壓帶來大壓力 求生存是主線
2020/09/24
【中美角力】華為稱美國打壓帶來大壓力 求生存是主線
【華為禁令】德與特朗普唱反調　默克爾拒發華為5G禁令
2020/09/24
【華為禁令】德與特朗普唱反調　默克爾拒發華為5G禁令
特朗普「攻芯計」真正意圖：非要趕絕華為 而是為了這個
2020/09/26
特朗普「攻芯計」真正意圖：非要趕絕華為 而是為了這個
硬件 創新科技及應用 通訊科技 科創板 科技產品 經濟 科技戰 中國市場 5G 軟件

下一篇文章

【中美角力】王毅暗批美國：大國不意味權力更大 而是責任更大
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】胡錫進指中芯難躲制裁 中美需形成「確保相互摧毀」格局
【中美角力】胡錫進指中芯難躲制裁 中美需形成「確保相互摧毀」格局
【中美角力】環球時報引專家︰中國或為護國開首槍 美這樣評估
【中美角力】環球時報引專家︰中國或為護國開首槍 美這樣評估
特朗普「攻芯計」真正意圖：非要趕絕華為 而是為了這個
特朗普「攻芯計」真正意圖：非要趕絕華為 而是為了這個
【美國大選2020】紐時：拜登倘當選 中國損失或更大
【美國大選2020】紐時：拜登倘當選 中國損失或更大
【中澳緊張】澳駐美大使：澳洲準備承擔抵抗中國的經濟代價
【中澳緊張】澳駐美大使：澳洲準備承擔抵抗中國的經濟代價
前財長樓繼偉稱5G技術不成熟 營運成本極高恐礙內循環
前財長樓繼偉稱5G技術不成熟 營運成本極高恐礙內循環