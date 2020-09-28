【華為禁令】德為何不跟美國禁華為5G？德媒揭默克爾為了這個

中美科技戰白熱化，美國拉攏盟友圍堵華為5G技術，惟德國卻與美國步伐不一致，至今未明確表態封殺華為。德國《經濟周刊》報道，德國政府疑似以「不禁用華為」為條件，換取德國電信公司（Deutsche Telekom）進入中國市場；德國總理默克爾（Angela Merkel）並介入此事，抵擋鷹派要求一刀切封殺華為的聲音。

彭博社日前引述知情人士透露，德國正在制定的法規草案，加強政府對5G設備供應商的審查，讓主要的內閣成員有更多空間可界定德國數據的安全風險。但默克爾反對就華為5G技術，發出針對性的禁令。

德國是歐洲最大經濟體 對華為立場有風向標作用

德國是歐洲最大經濟體、又是目前的歐盟輪值主席國，華為的歐洲總部也設於德國；因此，德國對華為5G技術是禁、或是不禁，成為外界關注焦點。

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德國為何對一刀切封殺華為有保留？德媒《經濟周刊》報道，德國政府疑似以「不禁用華為」為條件，換取德國電信公司進入中國市場。

《經濟周刊》續指，德國電信否認對中國市場感興趣，因為他們「明確關注歐洲和美國」。但是，德國電信在雲業務上與華為緊密合作，並在中國提供共享雲。因此估計，德國政府最近將決定德國未來與華為的合作。

默克爾抵擋鷹派聲音 堅拒針對華為發出禁令

為了進一步打破中國對外資進入其電信市場的限制，默克爾與中方進行「華為協議」，能否成功仍有待觀察，但此舉已令德國與歐盟部份國家出現分歧。

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外電此前指出，德國近日正在研擬5G網路安全規範，加強對5G網路設備供應商的審查。

雖然這項草案反映出即使是德國，也對中國電信設備供應商抱持疑慮，但消息人士指出，默克爾拒絕對核心立場，也就是「不對華為祭出禁令」讓步，因此德國的規範可能會比英、法寬鬆，這也引發德國鷹派人士的疑慮。

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責任編輯：鄧國強

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