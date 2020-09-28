【中美角力】「美不容忍中國平起平坐」 專家：戰爭可能性比預期高

▲ 美國著名政治學家John Mearsheimer認為，中美戰爭的可能性比預期高，南海、台灣、東海的潛在衝突點。

中美角力持續升級，外界更憂「新冷戰」或變成熱戰。美國著名政治學家米爾斯海默（John Mearsheimer）認為，美國試圖打壓中國經濟、瞄準科技業，關鍵在於不容忍平起平坐的競爭者。對於美中爆發戰爭的可能性，他認為比其預期的更高，潛在衝突點包括南海、台灣和東海，戰爭可能性比美蘇冷戰時期更大，悲觀的是他看不到出路。

《德國之聲》報道，米爾斯海默多年前預測，中國的崛起​​將導致美中之間的衝突，他近日再接受專訪時，對於美中爆發戰爭的可能性更悲觀了一點。

米爾斯海默表示，從中國的角度看，如今最好不要與美國有任何嚴峻交鋒，20年後將是更好時間，但目前有兩個因素促使中國與美國對抗，一是隨著實力增強，在外交政策上變得更具侵略性；二是中國的鄰國及美國反制。

中國的鄰國 多或與美結盟

他提到，美國2011年宣布亞太再平衡時，剛開始思考制衡中國，奧巴馬時期沒太多作為；但特朗普當選美國總統後，美國遏制中國，試圖打壓中國經濟、瞄準中國的科技業，關鍵在於不容忍平起平坐的競爭者。至於中國的鄰國，米爾斯海默認為，多數都會與美國結盟對抗中國，組成一個平衡的聯盟，屆時會出現兩個聯盟結構，像冷戰時期：一邊是北約，另一邊是華沙公約組織。

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他指出，目前美中情況與冷戰有相似之處，但也有根本差異。最初冷戰在二戰後，且圍繞德國問題；但亞洲沒有這樣情況，中國很久未打仗，地理位置也不同。美中潛在衝突關鍵點是南海、東海和台灣；冷戰時期則是中歐。此外，蘇聯是共產主義，經濟效益並不高；中國是完全不同的對手，人口是美國4倍多，擁有充滿活力的資本主義經濟體，有潛力成為比美國更富裕的國家，美國最終要對抗的可能是比它更龐大的國家。

在2011年，米爾斯海默對美中避免衝突的可能性感到悲觀，如今2020年，他更悲觀了一點，尤其是特朗普執政後，戰爭可能性比他預期的更高，而亞洲地緣更起著多關鍵的作用。

潛在衝突點：南海、台灣、東海 「看不到出路」

他表示，當年美蘇若開戰，將導致中歐爆發第三次世界大戰，甚至可能動用核武，這幾乎不可能發生。但東亞情況不同，潛在的衝突點包括南海、台灣和東海，而南海爆發戰事的情況更易想像。這樣的戰事將有限度，但可以想像空軍及海軍力量都會參與，這比冷戰時中歐發生戰爭的可能性更大，非常令人擔憂。

「在這種根本的兩難狀況中，我看不到出路」，米爾斯海默說，這是他將著作命名為《大國政治的悲劇》的原因，「這正是國際關係的悲劇性。」

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責任編輯：林佩怡

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