李子柒牌螺螄粉現刀片？品牌方指不可能：車間可檢測到金屬（組圖）

內地網紅李子柒以返璞歸真的影片風格，在海內外收穫大批觀眾，在天貓開設的「李子柒旗艦店」銷量甚廣。但近日有網民稱，在該店購得的螺螄粉中吃出刀片。隨後品牌方回應指，這是「有計劃有組織的惡意抹黑行為」，螺螄粉生產車間的金屬檢測設備可以檢測出並自動分離金屬物件，品牌方已報警。

品牌方：有計劃的惡意抹黑

據央視報道，9月23日有網民發布題為「勸大家不要買李子柒的螺獅粉，吃出刀片」的帖子，該帖稱，其友人在進食李子柒品牌的螺螄粉時，「吃著吃著發現了刀片，嘴也被劃傷了」，該帖還附上指甲蓋大小的刀片的拍攝圖和李子柒螺螄粉的商品包裝圖。

事件引發關注後，李子柒品牌官方微博25日發表聲明稱，經過對螺螄粉包括米粉、湯料包、花生、酸筍等可能出現美工刀片的環節進行核查，均未出現美工刀片。

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品牌方詳細指出，在米粉等配料生產環節，由於食材是擠壓/灌裝成形，有直徑限制，無刀片混入的可能性；在花生等配料生產環節，有金屬檢測器，含有金屬類雜質產品會被檢出剔除。

品牌方表示，有利益的地方就會有博弈，此次事件是「有計劃有組織的惡意抹黑行為」。

在李子柒品牌官方微博聲明發布當天，爆料人發文回應稱「我所說屬實不存在所謂的惡意抹黑，願意承擔法律責任」，「如果李子柒方還是認為，錯過方是我們，該走什麼法律程序就什麼法律程序」，另該爆料人稱基於對其朋友的本意是「不想把事情搞大，只是單純的想維護自己作為消費者的權益」，其刪除了原本爆料內容。

粉絲多過CNN 中國網紅李子柒紅遍海外的啟示（有片多圖）

责任编辑：尹航

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