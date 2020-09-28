【中國經濟】中行料中國第三季GDP增5.1% 關注金融領域風險點

中國銀行研究院報告預計，中國第三季GDP（國內生產總值）增長5.1%左右，隨後經濟將進入復甦平台期，增長動能將放緩，第四季GDP增速為5.6%左右。

報告提出，宏觀政策要提前關注和應對經濟金融領域存在的多種風險，在穩增長和防風險之間取得平衡。經濟金融領域風險點，包括新冠疫情倒灌、政經格局巨變和全球經濟復甦艱難等外部風險，國內逆周期調節政策效應衰減、高槓桿風險，及地方債務、銀行貸款和債券違約等信用風險。

周一發布的報告指出，寬鬆貨幣政策能在短期內迅速見效，推動經濟盡快走出困境，但經濟行穩致遠不能僅靠貨幣政策刺激，要市場化行為推動，才能確保經濟復甦後的可持續增長。

適度寬鬆幣策不宜退出 把握降準減息節奏

不過，當前適度寬鬆的貨幣政策不宜退出。考慮穩增長是未來較長時期經濟工作重點，報告建議，把握降準、減息節奏，繼續推動企業融資成本下行；合理利用法定存款準備金率等貨幣政策工具，通過控制操作頻率。要增加國債發行規模，適度提高中央政府槓桿率，拓寬財政資金來源；通過滾動續期的方式加大流動性，尤其是MLF等。

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此外，從長遠看，全球疫情大流行何時減弱和消除，全球經濟內生動力不足，中美關係受經貿摩擦、美國大選及其他非經濟因素影響等，為中國經濟帶來變數。

避免投機資本過度湧入 催生泡沫

另報告指出，次季以來，中國經濟復甦速度加快，若美國經濟不能盡快反彈，將導致內外利差擴大，外部資本流入速度加快，或中國金融穩定影響。

報告建議加強資本流動監測，防控資本套利，靈活引導匯率波動。中國金融開放加速，資本與金融項目可兌換速度將加快，但不等於不管理。避免投機性資本的過度湧入，催生金融市場泡沫。其次要採取對稱性的匯率管理機制，防範匯率持續升，因快速升值會影響中國出口，不利於經濟恢復。

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責任編輯：林佩怡

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