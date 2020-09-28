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【華為禁令】特朗普幕僚用「寄生蟲論」 施壓德國封殺華為5G

國情動向 18:31 2020/09/28

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【華為禁令】特朗普幕僚用「寄生蟲論」 施壓德國封殺華為5G

中美科技戰熱化，特朗普政府欲拉攏盟友圍堵華為5G技術，但在關鍵位置受挫，德國總理默克爾（Angela Merkel）拒絕對華為發出正式禁令。彭博社報道，特朗普近日派出幕僚向德國施壓，謀求德方跟隨圍堵華為，但據報德國不為所動。

美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）率領的代表團，日前在德國首都進行為期兩天的訪行，並與德國官員舉行會談。

美國務院次卿訪德 有敦促德方站隊意味

克拉奇表示，他對麥克爾政府正在討論的新安全措施感到鼓舞，但對德國會否把華為5G技術拒諸門外，並沒有把握。

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據了解，德國是歐盟最大經濟體，他們是否採用華為5G設備，在歐洲有風向標作用。

克拉奇並將華為描述為中方「監控的骨幹」，並稱德國尤其受到「威脅」。

其中，克拉奇上周五在柏林對一批記者說，「寄生蟲附著於目標物，這目標物就是德國」。他並強調，美國會「尊重」德國所做的任何決定。

默克爾不為所動 堅持不應單獨針對華為

默克爾已拒絕對她的核心立場妥協，即德國不應獨列華為為禁止對象。據知情人士表示，儘管談判仍在進行中，但是德國政府將採取的措施本身不太可能使安全要求過於繁瑣，結果等同於否決華為。

而德國《經濟周刊》報道，德國政府傾向「不禁用華為5G」，旨在換取德國電信公司（Deutsche Telekom）進入中國市場；默克爾並介入此事，抵擋鷹派要求一刀切封殺華為的聲音。

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責任編輯：鄧國強

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