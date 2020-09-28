▲ 五中全會下月26日開 政治局就十四五規劃提5必須

中共中央政治局今天（28日）召開會議，決定中國共產黨第十九屆中央委員會第五次全體會議、即簡稱的五中全會將於下月26日起召開。會議又審議了「十四五規劃（2021至2025年）」、2035年遠景目標的建議稿，相關文件將提請五中全會審議。

新華社報道，政治局今天聽取了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標的建議》稿在黨內外徵求意見的情況報告，決定根據這次會議討論的意見進行修改後，將文件稿提請五中全會審議。

「注重防範化解重大風險挑戰」

會議並決定，五中全會將於10月26日至29日在北京召開。對於十四五時期的國民經濟社會發展，會議提出5個必須：

其一，必須堅持黨的全面領導，堅持和完善中國特色社會主義制度，不斷提高貫徹新發展理念能力和水平。 其二，必須堅持以人民為中心，堅持人民主體地位，維護人民根本利益，增進民生福祉。 其三，必須構建新發展格局，切實轉變發展方式，推動質量變革、效率變革、動力變革。 其四，必須堅持深化改革開放，強化有利於提高資源配置效率、有利於調動全社會積極性的改革開放重大舉措。 其五，必須堅持係統觀念，著力固根基、揚優勢、補短板、強弱項，注重防範化解重大風險挑戰。

會議又要求，要健全規劃制定和落實機制，確保黨中央關於十四五發展的決策部署落到實處。

【內循環】國企改革任務：與民企相配合 推進兼併重組「戰略性組合」

前財長樓繼偉稱5G技術不成熟 營運成本極高恐礙內循環

有分析指，中美角力白熱下、新冠肺炎疫情在外國持續蔓延下，中央高層目前主張的「雙循環」經濟成長模式－－以內循環為主提振國內需求，加上對外發展的「外循環」補足，有可能成為十四五規劃的關鍵優先事項。未來中國經濟戰略重心，將轉向內需和技術發展，但仍借助外國投資完成國內供應鏈的建立。

【內循環】中國低收入家庭「手緊」不願多花錢 促消費仍需發力

【內循環】習近平：以擴內需為戰略基點 長期應對外部環境

【內循環經濟】習開啟內循環3鑰匙曝光：科技、改革與開放

【內循環】習近平：以擴內需為戰略基點 長期應對外部環境

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁