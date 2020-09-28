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【中芯國際】特朗普欲急棍打中芯　皆因他自忖時日無多？

國情動向 20:34 2020/09/28

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【中芯國際】特朗普欲急棍打中芯　皆因他自忖時日無多？

中美科技戰白熱化之際，西方媒體風傳美國政府已啟動按扭，制裁中國芯片產業巨頭中芯公司 （0981） 。中美兩國都沒有否認傳言，似乎為消息多添一份可信性。彭博社專欄指出，美方今次對中芯磨刀霍霍有點急，反映此舉是總統特朗普投機之作；其至有一種可能︰特朗普自忖有連任失敗的可能，因此趕在落台前盡出遏制中國措施，。

華爾街日報、路透社等多間媒體日前不約而同報道，美國商務部據說已通知美國公司，必須先經過美方核准，才能供貨給中芯。

彭博社指出，這些規定看來並沒有像針對華為那麼嚴苛，但中芯卻似乎已成為繼華為後，又一間被美國制裁的中國科技企業。

彭博社作者：中芯未必有「轉移軍事用途」風險

彭博專欄作家高燦鳴 （Tim Culpan）撰文指出，特朗普這次出手的時機令人不解；美國商務部25日發給業者通知函所出具的理由是，供貨給中芯，已構成「轉移軍事用途」的風險。

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高燦鳴直指，這是不充分的理據，因為賣任何東西給任何公司，最終都可能用於軍事，不論是軟件業者開發的作業系統（軍方會用電腦），抑或是工業大廠生產的橡膠和化料（軍車總有輪胎）都是如此。

更重要是，美國商務部工業安全局在4月曾提出，要注意中國軍民整合－－即中國民用企業發展軍用技術的情況；但一個月後，美方宣布制裁具備「軍事最終用途風險」的中國企業時，中芯明明白白不在名單之內。

高燦鳴暗諷，美方除非在這4個月發現中芯出現了變化，讓商務部突然擔心中芯具有威脅性，否則難以令人理解，美方為何要急急制裁中芯。

美國必忽然轉軚認定中芯有風險　不尋常

高燦鳴觀察到，中芯忽然被制裁並不是孤例，特朗普政府強制TikTok賣掉資產、禁用WeChat，都是令人費解的舉動。

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綜合這些無由來的制裁事件，高燦鳴認為，特朗普政府的連串動作，都與不到兩個月後舉行的美國總統選舉有關。現任總統任期剩下僅4個月，特朗普團隊的鷹派幕僚或許認為︰此時是推進對中國強硬措施的最佳時機。

特朗普固然認為對中國強硬，有利自己提高選情，爭取連任。

特朗普為中美關係畫框架　防拜登上台對中國軟弱

特朗普亦認知到自己有敗選的機會，待在白宮的時間不長了，因此抓緊時機，將對中國強硬的措施推出，確保拜登當選後，也會因循這樣的針對中國政策路綫。

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高燦鳴說，這就如企業運作中的「巨額沖銷（Big-bath Charges，又稱洗大澡）」概念，即把所有利空集中在一個財報季解決，好讓接下來的財報季好看一些。

高燦鳴直言，拜登在大選投票結果出來前，對特朗普加大遏制中國的做法，顯然毫無辦法。他並預言，「隨着大選進入倒數計時，洗『中國安全威脅』的大澡將會越洗越大」。

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責任編輯：鄧國強

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