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【中美角力】美國封殺下 華為上海研發中心開工有玄機

國情動向 21:23 2020/09/28

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【中美角力】美封殺下 華為上海研發中心開工引關注  

美國封殺下，華為的上海研發中心正式開工，引起外界關注。 該中心將投入研發集成電路、物聯網與智慧城市應用等。分析指，在美國禁令下，華為可能會「強化」這個中心的定位，因應未來發展。

華為與上海政府 合力研發集成電路

綜合中新社等報道，研發中心前天舉行開工儀式，華為董事長梁華、高級副總裁任樹錄，以及上海市委副書記、市長龔正與上海市委常委、副市長吳清等人出席。

報道指出，在開工儀式上，華為與上海市政府簽下協議，雙方將在集成電路、軟件和資訊服務業、物聯網、車聯網、工業網際網路以及智慧城市示範應用等領域，加強技術研發，並在示範應用、融合創新等方面合作。

本月15日開始，美國對華為的禁令上路，替華為代工麒麟系列高階5G芯片（又稱晶片）的台積電、三星、SK等廠商均已停止對華為供貨。因此這段時間，華為的一舉一動備受外界關注。

【華為禁令】特朗普幕僚用「寄生蟲論」 施壓德國封殺華為5G

【華為禁令】德為何不跟美國禁華為5G？德媒揭默克爾為了這個

【華為禁令】麒麟芯片庫存不似預期  華為摺機或延後上市（組圖）

華為東莞基地建築物大火 事故釀3死（組圖，有片）

報道稱，憑藉着華為的人才與創新能力，科技創新確實在眼下是突圍的一大利器，華為也有可能會「強化」這個中心的定位。
 
華為全新的研發中心位於上海市青浦區金澤鎮，總用地面積約2,400畝，定位為華為全球創新基地。

責任編輯：黃兆康

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