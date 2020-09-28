【十一黃金周】疫情影響經濟未全復甦  黃金周消費審慎樂觀

▲ 「十一黃金周」將至，但內地業界認為消費未必會出現報復式增長。

內地十一長假將至，受疫情影響，加上官方今天發布「避免出國旅行」警示，長假旅遊需求幾將轉為國內旅遊。內地旅行業者認為，需求雖上升，但相較往年仍有距離，只能審慎樂觀。

據中央社報道，一名北京旅行業者向中央社記者表示，在防疫考量下，部分學校禁止學生在十一長假期間離開當地，加上不少景區執行預約入園制及人潮限流等措施，以及經濟景氣欠佳等因素，對「國內旅遊」的規模產生了抑制作用，「報復性旅遊」現象不一定能完全出現。

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今年「十一黃金周」為10月1至8日，長達8天，加上10月1日同為中秋節及國慶71週年。業者指出，如果沒有疫情，今年十一長假一定是出遊人數爆多的一年，但海外疫情至今未息，長假的國外旅遊幾乎全面停擺。

外交部今天發布警示指出，當前仍處於新冠肺炎疫情「全球大流行」時期，海外旅行仍面臨較大健康和安全風險，因此提醒中國公民充分評估各項嚴重風險，堅持「非必要，不旅行」原則，在國內的「盡量避免出國旅行」，在國外的盡量避免跨境流動。

鑑於出國旅遊風險及返國後須強制隔離14天，在國內疫情趨緩下，今年十一長假，民眾轉而計劃在國內旅遊。業者指出，由於民眾有比價及「去過的地方別再去」等心理，下決定的時間比往年晚，使今年訂票、訂房時間較往年延後，9月上旬才開始出現訂購潮。

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此外，業者提到，十一長假前往三亞、廈門等沿海傳統旅遊城市的人潮，仍然存在，只是熱度暫時不如西部省區。而鑑於疫情風險，也有部分北京民眾不想去太遙遠、太熱門的景點，選擇就近在華北的山西、山東等省旅遊。

但這名業者指出，前述抑制「國內旅遊」規模的因素中，部分學校禁止學生離市、離校的影響最大。因為，不少中國民眾習慣在十一長假帶著子女旅遊，但若子女無法離市、離校，家長就很難丟下子女到外地旅遊；至於人潮限流，則容易讓景區額滿，影響行程規劃，也會造成遊興大減。

業者認為，部分景區訂房、訂票情況踴躍的現象，大致可以反映十一長假前3天的旅遊情況。但後面5天能否持續，還需要再觀察，不能一概而論。因此，中國旅行業界多半認為，今年十一長假的旅遊市場，只能先審慎樂觀，不能因為期待「報復性旅遊」而過於高估。

責任編輯：鄧中建

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