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【中國經濟】人行例會三大變化 四季度貨幣政策怎麼看？

經濟脈搏 23:15 2020/09/28

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中國經濟從疫情後穩步復甦，即將進入四季度，人行貨幣政策怎麼走？人民銀行貨幣政策委員會周一（25日）召開第三季度例會，與二季度相比，內容主要有三大變化。從這些表述微調中，可以判斷下一步的政策方向。

綜合來看，四季度貨幣政策預計會保持中性偏緊，信用總量邊際收斂。但由於小微企業和製造業復甦仍偏弱，收斂的速度不會太快，且將繼續通過結構性貨幣政策支持實體經濟。

一、對經濟形勢判斷更為樂觀：經濟穩步恢復

二季度時，會議對國內經濟形勢的判斷為，新冠肺炎疫情對我國經濟的衝擊總體可控。但三季度對經濟形勢判斷更為樂觀，表述調整為，今年以來統籌疫情防控和經濟社會發展工作取得重大成果，經濟穩步恢復。

從宏觀經濟數據也能看出，中國經濟正穩步復甦。國家統計局數據顯示，8月多個經濟指標增速轉正或接近轉正，其中8月社會消費品零售總額33571億元，按年增長0.5%，為今年以來首次正增長；1至8月份，全國固定資產投資按年下降0.3%，降幅比1至7月份收窄1.3個百分點。

在宏觀經濟穩步恢復後，貨幣政策也邊際收緊。二季度人行仍有降準降息操作，但三季度已經沒有降準降息。人行對二季度的貨幣政策定調為「穩健的貨幣政策體現了前瞻性、針對性和逆週期調節的要求」，而三季度相應調整為「穩健的貨幣政策體現了前瞻性、精準性和時效性」，逆週期的表述已經不再，更加強調「精準性和時效性」，結構性貨幣政策工具仍是主導。

此次例會提出，有效發揮結構性貨幣政策工具的精準滴灌作用，提高政策的「直達性」，繼續用好1萬億元普惠性再貸款再貼現額度，落實好兩項直達實體貨幣政策工具，確保普惠小微貸款應延盡延，切實提高普惠小微信用貸款發放比例。

人行貨幣政策委員會委員馬駿此前在受訪時也表示，由於疫情較快得到控制，中國經濟的表現好於預期。預計今年四季度中國GDP按年增速恢復到6%左右，明年一季度，經濟復甦的任務應該基本完成，宏觀政策應該開始回歸常態。

二、新增「引導貸款利率繼續下行」等表述

人行會議指出，著力打通貨幣傳導的多種堵點，繼續釋放改革促進降低貸款利率的潛力，綜合施策推動綜合融資成本明顯下降。此外，會議強調，深化利率市場化改革，引導貸款利率繼續下行，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

與二季度會議相比，三季度例會強調「綜合施策推動綜合融資成本明顯下降」、「引導貸款利率繼續下行」。

今年新冠疫情爆發以來，為給實體降成本，人行接連下調LPR，帶動貸款利率下行。1年期LPR年內累計下行30個基點，5年期以上LPR累計下行15個基點。5月起，隨疫情受控，人行貨幣寬鬆政策節奏開始放緩，LPR已連續5月保持不變。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，近期LPR報價未做下調，但不會改變今年以來企業貸款利率持續下行態勢，預計四季度企業一般貸款加權平均利率有望比三季度再下行10個基點左右。若四季度LPR報價恢復小幅下調，企業融資成本下行幅度也會相應加大。

粵開證券首席經濟學家李奇霖表示，綜合融資成本下降可以由很多途徑來實現，不一定非得需要利率下降。比如，讓銀行降費可以降低綜合融資成本，比如把非標控制住然後多發點貸款和多發點債也可以降低融資成本，這可能意味著監管也得收緊一些。

三、宏觀政策強調「完善跨周期設計和調節」

會議指出，當前境外疫情和世界經濟形勢依然複雜嚴峻，要加強對國際經濟形勢的研判分析，加強國際宏觀經濟政策協調，集中精力辦好自己的事，完善跨周期設計和調節，支持經濟高質量發展。其中，「完善跨周期設計和調節」為新提出的內容。

傳統的宏觀調控大都是逆週期調節，以熨平經濟周期性的波動。通俗講，就是經濟收縮時，實施擴張性的財政貨幣政策；經濟擴張時，則實施緊縮性的財政貨幣政策。目標是避免經濟過冷或過熱，以對沖經濟損失，舒緩金融風險。

中銀證券全球首席經濟學家管濤認為，鑑於這次疫情引發的經濟周期性波動不同以往，因此不宜簡單套用過去的逆周期調節模式。跨周期調節要把握保增長與防風險的有效平衡，既要避免對沖政策退出過遲產生更多後遺症，又要避免退出過快導致復甦夭折。

責任編輯：蒯宇澄

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