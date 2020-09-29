▲ 【華為5G】美欲逼葡萄牙封殺華為5G 葡總統這話回絕

中美科技戰白熱化，美國施壓歐洲國家、欲促使他們一起圍堵華為5G技術。葡萄牙《快報》報道，美國駐葡萄牙大使格拉斯日前接受該媒體採訪時威脅稱，如果葡萄牙選擇同中國站在一起，將可能在安全和國防領域承擔相應後果。但葡萄牙總統德索薩不賣帳，回應指，萄國的政策，應由代表萄國人民的政府決定。

葡萄牙外長席爾瓦對此表示，為國家利益作出決定的應該是葡萄牙政府，葡方不會屈從於美方壓力。

報道稱，格拉斯（George Glass）受訪時表示，美國希望葡萄牙不要採購任何華為5G設備。

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他威脅，葡萄牙倘若選擇在5G領域與華為合作，美葡之間的軍事防務關係可能會發生改變，雙方在諸如北約行動和機密信息共享交換等領域的合作可能也會受到影響。

格拉斯更提及位於里斯本以南約150公里的錫尼什港擴建項目，稱「希望錫尼什港不會落入中國手中」。

美大使以停止軍事情報交流作要脅

據了解，錫尼什港是伊比利亞半島最重要的大西洋港口，統計顯示，美國對歐洲出口的液化天然氣有1/3經過錫尼什港。去年，葡萄牙政府宣佈將投資擴建錫尼什港碼頭，並批准該港新的貨櫃碼頭的建設計劃且面向國際公開招標。格拉斯宣稱，如果中方企業參與該港新貨櫃碼頭的建設，美國對歐天然氣出口可能會停止取道該港。



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針對美國大使的言論，葡萄牙總統德索薩（Marcelo Rebelo de Sousa）辦公室27日對美國大使作出了回應，

這顯然是一個原則問題，在葡萄牙，應由葡萄牙人選出的代表，決定國家方向和目的地。

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葡外長：葡萄牙的事 按本國法律和利益決定

葡外長席爾瓦（Augusto Santos Silva）26日在電視媒體中回應稱，葡萄牙政府已經注意到相關言論，但根本問題在於，在葡萄牙，進行決策的應當是葡萄牙政府，「我們會在葡萄牙憲法和法律框架內，作出符合葡萄牙利益的決定」。

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他強調，葡萄牙歡迎所有外國投資，只要符合歐盟和葡萄牙法律，有助於葡萄牙經濟增長的外國投資，葡方都持支持態度。關於5G議題，席爾瓦表示，目前該國存在對這一議題的評估標準

美國國務卿蓬佩奧去年12月訪問葡萄牙時曾談及所謂華為「安全風險」。席爾瓦當時表示，在電信等公共招標方面將遵循歐洲規則，葡萄牙歡迎外國投資，不會排除華為5G。

今年7月，葡萄牙三家運營商宣佈將從5G核心網絡中排除華為，葡萄牙政府事後撇清，稱此舉與政府無關。

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責任編輯：鄧國強

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