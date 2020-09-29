【中美角力】王毅暗斥美以為「拳頭大」就破壞國際規則 將被時代拋棄

中美角力持續，國務委員兼外長王毅周一（28日）再不點名批評美國，指那些以為自己「拳頭大」就可以無視和破壞國際規則的人，終將被時代所拋棄。

王毅出席「後疫情時代的國際秩序和全球治理」論壇時稱，世界正處於二戰結束以來又一個重要歷史時刻，新冠疫情仍在全球肆虐，單邊霸凌大行其道，保護主義逆流湧動，各國要防止作出錯誤抉擇。

他指出，在維護和平與發展上，大國肩負著特殊責任，不能以犧牲別國安全來尋求本國的安全，不能通過霸凌行徑剝奪別國的發展權利。中國將繼續堅定不移走和平發展道路，和各國一道，「共同抵制所謂本國優先的歪理，共同反對零和博弈的邪道」。

「少數人製造分裂」 轉嫁自身責任

王毅不點名批評美國，任何企圖重拾霸權主義、把世界拖回叢林狀態的做法注定不可能成功；那些以為自己拳頭大就可以無視和破壞國際規則的人，終將被時代所拋棄。

他又稱，在大家最需要團結的時候，少數人卻在製造分裂，炮製出各種荒謬論調污衊打壓別國，轉嫁自身責任，放棄國際義務，企圖將世界推向意識形態對抗和文明衝突的深淵。他強調，散播仇恨對抗的政治病毒同樣是世界的威脅。

他表示，高築保護主義壁壘如同畫地為牢，人為脫鉤割裂只能導致自我孤立，促堅定不移地構建開放型世界經濟，維護以世貿為基石的多邊貿易體制，保障全球產業鏈供應鏈穩定暢通。

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責任編輯：林佩怡

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