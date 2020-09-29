▲ 【美國大選辯論】拜登料自創對中國強硬路線 一文看懂

美國大選2020首場總統候選人辯論會於香港周三（30）日舉行，民主黨候選人拜登會與共和黨現任總統特朗普同場對決。中國是為今屆美國大選外交議題最大亮點，特朗普近期嘗試將拜登講成對中國「軟弱」，拜登預料則會更傾向對選民展示，自己對華政策強硬之餘穩健一面，避免新冷戰中美脫鉤齊損美國。

拜登就自己假如當選，會如何應對中國至今着墨不多，一方面是嘗試為自己留下更大戰略回旋空間，另一方面也因為國會兩黨一致對華強硬，說要簡單推翻特朗普的非常政策可能引來指摘。但拜登始終無法迴避的問題是，特朗普將中美關係弄到數十年低谷下，自己計劃如何接手。

拜登一旦入主白宮，他需要決定特朗普針對數千億美元中國貨關稅是去是留，他也會繼承了美國就新疆、香港議題制裁中國的政策，以及對華為、中芯國際「卡脖子」的中美科技戰。

美國大選辯論 特朗普拜登3中國議題交鋒（附連結）

科技戰

相比特朗普集中遏制中國科技發展，拜登已明言，上任後會大幅增加投資美國科研，跟中國科技創新賽跑。但拜登也有一部分主張與特朗普政府相同，認為部分中國企業對美國是個國安威脅。

特朗普對華為、TikTok等中國科企和產品咄咄逼人，雖然有一定效果，但同時也嚴重打亂全球科技產業供應鏈，傷害美企利益，更為外國企業在美國營商造成不明朗。拜登如果勝選，他要研究是否調整、如何調整現有政策。特朗普以國安為由下令禁用WeChat與TikTok，已先後遭到美國法院叫停。

拜登顧問、前副國務卿布林肯（Tony Blinken）指出，美國部分人主張完全與中國脫鉤並不現實，最終亦會產生反效果。布林肯認為，拜登政府會更為注重打擊網絡間諜行為。他提及，奧巴馬政府2015年已跟中國達成協議，其中列有明確要求和中國不停止對美企間諜活動的後果，拜登政府會就此跟進。

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中美貿易協議

這本是特朗普任內一大政績，美國爭取到2年向中國額外出口2,000億美元貨品和服務。惟新冠肺炎疫情潑得中美貿易協議一頭冷水，中國今年來買入美國貨規模只達目標約一半。明年達標前景也不樂觀下，特朗普早把焦點轉為攻擊中國，拜登態度更是值得關注。

拜登過去批評特朗普更重視中美貿易協議，而非焦中應對源自中國的疫情，但無交代自己接手後會否重談或放棄中美貿易協議。布林肯則表示，特朗普在中美談判政府補貼、網絡盜竊範疇中表現不足，美方需要在這些系統性問題上與中方再談。

拜登陣營向美國商界宣示：中美不應完全脫鉤

關稅

拜登一直批評特朗普對中國關稅「短視、破壞大於建設」，並稱自己上任會馬上重審特朗普貿易措施。不過，對華貿易保護政策名義上得到國會兩黨支持，拜登走得太急的話或許會惹來反彈。

拜登此前向美國鋼鐵業工人拉票時解釋，自己會在「需要時」動用關稅。「我和特朗普的分別是，我會有一套戰略，一套計劃，運用關稅來獲勝，而不是以關稅來裝蒜。」

外界預期，若拜登當選，短期內都不會撤下特朗普關稅，也許只會向部分貨品調低關稅，或擴大關稅排除清單。關稅對政府來說就是收入，對華關稅已存在了一段時間下，這些錢已成為了華府預算一部分，要撤不容易。

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華爾街日報：拜登對華政策強硬 與特朗普大為相似

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責任編輯：連兆鋒