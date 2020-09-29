  • 26°C
香港時間 : 2020929日 (二) 14:29
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國大選辯論】拜登料自創對中國強硬路線 一文看懂

國情動向 13:25 2020/09/29

分享：

【美國大選辯論】拜登料自創對中國強硬路線 一文看懂

美國大選2020首場總統候選人辯論會於香港周三（30）日舉行，民主黨候選人拜登會與共和黨現任總統特朗普同場對決。中國是為今屆美國大選外交議題最大亮點，特朗普近期嘗試將拜登講成對中國「軟弱」，拜登預料則會更傾向對選民展示，自己對華政策強硬之餘穩健一面，避免新冷戰中美脫鉤齊損美國。

拜登就自己假如當選，會如何應對中國至今着墨不多，一方面是嘗試為自己留下更大戰略回旋空間，另一方面也因為國會兩黨一致對華強硬，說要簡單推翻特朗普的非常政策可能引來指摘。但拜登始終無法迴避的問題是，特朗普將中美關係弄到數十年低谷下，自己計劃如何接手。

拜登一旦入主白宮，他需要決定特朗普針對數千億美元中國貨關稅是去是留，他也會繼承了美國就新疆、香港議題制裁中國的政策，以及對華為、中芯國際「卡脖子」的中美科技戰。

美國大選辯論 特朗普拜登3中國議題交鋒（附連結）

  • 科技戰

相比特朗普集中遏制中國科技發展，拜登已明言，上任後會大幅增加投資美國科研，跟中國科技創新賽跑。但拜登也有一部分主張與特朗普政府相同，認為部分中國企業對美國是個國安威脅。

特朗普對華為、TikTok等中國科企和產品咄咄逼人，雖然有一定效果，但同時也嚴重打亂全球科技產業供應鏈，傷害美企利益，更為外國企業在美國營商造成不明朗。拜登如果勝選，他要研究是否調整、如何調整現有政策。特朗普以國安為由下令禁用WeChat與TikTok，已先後遭到美國法院叫停。

拜登顧問、前副國務卿布林肯（Tony Blinken）指出，美國部分人主張完全與中國脫鉤並不現實，最終亦會產生反效果。布林肯認為，拜登政府會更為注重打擊網絡間諜行為。他提及，奧巴馬政府2015年已跟中國達成協議，其中列有明確要求和中國不停止對美企間諜活動的後果，拜登政府會就此跟進。

紐時：拜登倘當選 中國損失或更大

  • 中美貿易協議

這本是特朗普任內一大政績，美國爭取到2年向中國額外出口2,000億美元貨品和服務。惟新冠肺炎疫情潑得中美貿易協議一頭冷水，中國今年來買入美國貨規模只達目標約一半。明年達標前景也不樂觀下，特朗普早把焦點轉為攻擊中國，拜登態度更是值得關注。

拜登過去批評特朗普更重視中美貿易協議，而非焦中應對源自中國的疫情，但無交代自己接手後會否重談或放棄中美貿易協議。布林肯則表示，特朗普在中美談判政府補貼、網絡盜竊範疇中表現不足，美方需要在這些系統性問題上與中方再談。

拜登陣營向美國商界宣示：中美不應完全脫鉤

  • 關稅

拜登一直批評特朗普對中國關稅「短視、破壞大於建設」，並稱自己上任會馬上重審特朗普貿易措施。不過，對華貿易保護政策名義上得到國會兩黨支持，拜登走得太急的話或許會惹來反彈。

拜登此前向美國鋼鐵業工人拉票時解釋，自己會在「需要時」動用關稅。「我和特朗普的分別是，我會有一套戰略，一套計劃，運用關稅來獲勝，而不是以關稅來裝蒜。」

外界預期，若拜登當選，短期內都不會撤下特朗普關稅，也許只會向部分貨品調低關稅，或擴大關稅排除清單。關稅對政府來說就是收入，對華關稅已存在了一段時間下，這些錢已成為了華府預算一部分，要撤不容易。

美媒：拜登副手賀錦麗丈夫在中國有商業利益

華爾街日報：拜登對華政策強硬 與特朗普大為相似

歡迎崛起變頭號挑戰 拜登中國政策流變好比中美關係史

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

相關文章

【中美角力】王毅暗斥美以為「拳頭大」就破壞國際規則 將被時代拋棄
今日
【中美角力】王毅暗斥美以為「拳頭大」就破壞國際規則 將被時代拋棄
【華為5G】美欲逼葡萄牙封殺華為5G 葡總統這話回絕
今日
【華為5G】美欲逼葡萄牙封殺華為5G 葡總統這話回絕
【中芯國際】特朗普欲急棍打中芯　皆因他自忖時日無多？
今日
【中芯國際】特朗普欲急棍打中芯　皆因他自忖時日無多？
【華為禁令】特朗普幕僚用「寄生蟲論」 施壓德國封殺華為5G
今日
【華為禁令】特朗普幕僚用「寄生蟲論」 施壓德國封殺華為5G
【中美角力】「美不容忍中國平起平坐」 專家：戰爭可能性比預期高
今日
【中美角力】「美不容忍中國平起平坐」 專家：戰爭可能性比預期高
地緣政治 外交 貿易戰 科技戰 選舉 中美關係 拜登 特朗普 美國 總統大選

上一篇文章

「美軍若攻擊中國南沙島礁」 環時：將擊落來犯戰機

下一篇文章

【華為5G】美欲逼葡萄牙封殺華為5G 葡總統這話回絕
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美芯片戰】中國工程院院士：商務部或否決英偉達併購ARM
【中美芯片戰】中國工程院院士：商務部或否決英偉達併購ARM
吃苦打破外國科技壟斷 中國最大挖隧道「盾構機」出廠
吃苦打破外國科技壟斷 中國最大挖隧道「盾構機」出廠
【中美角力】「美不容忍中國平起平坐」 專家：戰爭可能性比預期高
【中美角力】「美不容忍中國平起平坐」 專家：戰爭可能性比預期高
【華為禁令】德為何不跟美國禁華為5G？德媒揭默克爾為了這個
【華為禁令】德為何不跟美國禁華為5G？德媒揭默克爾為了這個
特朗普「攻芯計」真正意圖：非要趕絕華為 而是為了這個
特朗普「攻芯計」真正意圖：非要趕絕華為 而是為了這個
美國制裁中芯國際中國怎辦 環時：不買農產品遠不夠
美國制裁中芯國際中國怎辦 環時：不買農產品遠不夠