【十四五規劃】中國傳設較低經濟增長目標 智囊這樣提議

中共十九屆五中全會下月底舉行，將審議「十四五（2021-2025年）」規​​劃建議。在應對中美關係惡化、跨越「中等收入陷阱」等挑戰下，路透引述政策消息人士稱，中方擬設定較低的經濟增長目標，政府智庫和經濟學家提出的目標，包括「5%左右」、5-5.5%至5-6%。

中共中央政治局周一召開會議，決定下月26日至29日在北京召開十九屆五中全會。會議並研究制定國民經濟和社會發展第十四個五年規​​劃，以及2035年遠景目標重大問題，決定根據這次會議討論的意見進行修改後，將文件稿提請十九屆五中全會審議。

十四規劃預計在明年舉行的全國人大年度會議上公布；同一時間亦會公布2021年增長目標，最高領導人或在12月舉行的年度經濟會議上制定。

中美脫鉤威脅下 引導中國越過「中等收入陷阱」

報道表示，中國此前就應否放棄五年規劃目標以增加靈活性，作出內部討論。消息人士稱，政策制定者相信，設定一個5年增長目標，對於引導中國越過「中等收入陷阱」至關重要。有參與討論的消息人士表示，會制定一個經濟目標，「如果沒有這樣的錨，發展的方向在哪裡?」另外，中美分歧加深之際，這一目標還使地方政府將重點放在發展目標上。

瑞銀分析師預計，政府要麼不設定明確的增長目標，要麼會為2021-2025年設定一個較低的、更靈活的增長目標（比如5 %左右）。消息人士則稱，政府智庫和經濟學家提出年均GDP增長目標，包括5%左右、5-5.5%至5-6%。上述建議均較今年結束的「十三五」規劃，超過6.5%的年均經濟增長目標為低。

五中全會下月26日開 政治局就十四五規劃提5必須

花旗料中國「十四五」目標 平均每年經濟增長5.5%左右

報道指出，約5%的年增長率足以讓中國繞過「中等收入陷阱」。「中等收入陷阱」是指一個國家的人均收入，達到世界中等水平後，因未能順利轉變發展方式，廉價勞工等優勢消減，導致經濟增長動力不足，經濟長期停滯不前。

世界銀行將人均國民總收入(GNI)超過12,535美元的國家定義為高收入國家。根據世銀數據，中國人均收入去年達到10,410美元。國務院發展研究中心在最近一份報告預計，中國將在2024年成為高收入國家，並在2032年超過美國成為世界最大經濟體。

不過，在人口老齡化和經濟成熟下，增長將放緩。而隨著美國在貿易、技術和其他方面加大施壓，威脅要讓中美脫鉤，中國保持增長面臨越來越大的阻力。「十四五」預計是中國處理與美國摩擦、作出戰略安排的關鍵時期。

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責任編輯：林佩怡

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