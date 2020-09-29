「美軍若攻擊中國南沙島礁」 環時：將擊落來犯戰機

▲ 《環球時報》社評稱，近日有消息說，美軍將派出MQ-9無人機襲擊對南沙3個島礁，解放軍一定會奮起反擊。

中美南海軍事角力不斷升溫，中國官方《環球時報》周二凌晨發表社評警告，若美軍動用MQ-9「收割者（又譯死神）」無人機攻擊中國南沙島礁，必遭猛烈反擊，「中國將毫不留情地擊落來犯的美軍戰機」。

社評表示，美國《空軍》雜誌報導MQ-9無人機參加海上軍演，是美國空軍首次在太平洋上展開無人機戰術訓練活動，而刊登照片顯示，空軍人員制服臂章印著中國地圖形狀的紅色剪影，上面有MQ-9無人機，形容是「極其囂張的挑釁」，認為不可能是意外誤操作，美軍顯然要傳遞強烈信號。

「死神」無人機擬攻南沙島礁？

社評指出，這是對中美社會彼此敵意的一次升級攪動，批評美國軍方製造中美走向戰爭的畫面，並以做輿論鋪墊和動員，是實際帶動美國走向對華軍事衝突。

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社評還稱，近日有消息說，美軍將派出MQ-9無人機對南沙3個島礁發動「震撼式」「流鼻血」襲擊，轟炸跑道、機庫，嚴厲警告美方若動用MQ-9無人機攻擊中國南沙島礁，或其他中國目標，就是戰爭行為，解放軍一定會奮起反擊，讓美軍付出沉重代價。又提到「十月驚奇」，特朗普政府休想借衝突轉化成選票。

「中國將毫不留情地擊落來犯的美軍戰機，無論它們是無人機，還是有人駕駛的。」社評更說，如果美軍戰機對中國島礁造成實際損失，解放軍將打擊起飛平台和基地。在此之前，南沙島礁只有少量防禦性武器，如果遭到攻擊，從此就需變成有充分戰鬥力的軍事基地，以對抗威脅。

最後，文章促美軍及政客，不要產生他們可以恣意妄為而中方將忍氣吞聲的戰略誤判，指1950年的中國百廢待興，都有勇氣與美軍浴血一戰，今天若面對極端挑釁和攻擊，更不會猶豫，並指「奉陪到底」。

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美國國務院周日（27日）發表聲明，批評中國未有兌現不將南海軍事化的承諾。中國外交部發言人汪文斌周一（28日）回應，中國在南沙有關島礁部署國土防禦設施，是中國主權範圍內的事，並警告美國勿輕舉妄動。又批評美國軍艦戰機常年在南海密集活動，才是南海軍事化最大推手。

另外，在中美緊張下，中國昨在南海、東海、渤海及黃海都執行軍事任務，規模引發關注。

責任編輯：林佩怡

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