▲ 美軍臂章明言劍指中國 無人機部隊演習改變戰法

美國調整戰略，重點由中東反恐變成遏制中國。美國空軍無人機部隊近日亦修改訓練科目，並與海軍一同演練聯合作戰，適應針對中國、俄羅斯等對手的高強度戰場環境。美軍無人機部隊人員演習臂章上，更刻意印有中國版圖圖案，完全公開劍指中國意圖。《環球時報》社評警告，若美軍在南海挑起衝突，中國將毫不留情擊落來犯美軍戰機，無論是無人機還是有人機。

美國空軍MQ-9「死神」（Reapers，又稱收割者）偵察、打擊一體無人機部隊參與了，美國海軍第3艦隊在加州對開海域演習。演習自9月3日開始，至本周二（29日）才結束。海軍航母打擊群、潛艇部隊、空軍C-130運輸機部隊、特種作戰部隊，以及海軍陸戰隊人員均有參與本次聯合作戰演練。

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美國空軍雜誌《Air Force Magazine》較早前報道，MQ-9死神無人機部隊參與演習部分名為「敏捷死神2020」（Agile Reaper 2020），參演人員軍服上都貼有特製臂章，圖案顯示一架死神無人機在紅色中國版圖之上，上方還有骷髏拿着鐮刀的死神角色。

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這支無人機部隊是美國空軍第29攻擊中隊，駐地位於新墨西哥州霍洛曼空軍基地（Holloman AFB）。報道引述部隊指揮官戴維斯（Brian Davis）中校稱，部隊近期已修改了演訓科目大綱，為死神無人機操作員熟悉更複雜的戰鬥。

戴維斯透露，新增項目包括攻擊海上目標、干擾和切斷敵人海上補給線、更多旨在提升大型緊急行動能力、空中制敵能力的科目。他未有交代部隊在演習中的具體任務，但稱部隊為海軍提供了戰場環境訊息，協助對方決定打擊甚麼目標。

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報道稱，死神無人機可以在海上從事偵察、打擊協調、反快艇、密接空中支援等任務，協助確保空域對友軍部隊安全，讓其他飛機能夠進入相關空域實施打擊。隨住美國戰略重心轉移和對手防空能力增強，死神無人機部隊已討論調整戰法至少3年。

美軍MQ-9死神無人機過去一直主要在中東、非洲執行反恐任務，對手裝備水平有限。美軍內部有意見認為，死神無人機本身不具備隱身功能、電子作戰能力有限下，無法對付中國、俄羅斯等強敵，容易遭到擊落和干擾。死神無人機部隊為了免遭淘汰，亦不得不改變和提升戰法。

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責任編輯：連兆鋒