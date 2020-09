【TikTok賣盤】美法官阻下架令：特朗普封殺TikTok或逾越法律

美國華盛頓法官Carl Nichols周日作出判決,暫時阻止特朗普政府對TikTok下架令生效。法官表示,特朗普嘗試封殺TikTok可能逾越法律(likely exceed the bounds of the law)。

法官:缺乏證據指控TikTok會帶來威脅

據《華盛頓郵報》報道,Nichols在周一發表的裁定書中指,華府提供充足的證據表明,中國對國家安全構成重大威脅,但對於TikTok會帶來威脅的指控並不充分。

Nichols表示,TikTok已經證明,這番行動「可能超出國際緊急經濟權力法(IEEPA)的合法範疇」。國際緊急經濟權力法限制總統禁止任何不涉及價值的個人通訊。他認為,TikTok的影音短片僅為提供訊息。

Nichols在裁定書中說:「目前有超過一億名美國用戶使用TikTok來分享影片、照片、藝術和新聞。」

Nichols還說,這項禁令也會使TikTok蒙受難以彌補的傷害,「美國App商店將TikTok下架,無疑會產生立即且直接的影響,阻止新用戶註冊使用這款App,可能讓他們轉向其他平台,削弱TikTok的競爭地位」。

早前,三藩市的美國聯邦地方法院法官Laurel Beeler19日也擋下了特朗普政府對WeChat的類似禁令。法官在裁定書中表示,「儘管政府已證明中國的活動引發重大國安疑慮,但缺乏足夠證據支持若有效禁止所有美國用戶使用WeChat,就能解決問題。」

