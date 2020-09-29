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【TikTok賣盤】美法官阻下架令：特朗普封殺TikTok或逾越法律

國情動向 13:26 2020/09/29

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美國華盛頓法官Carl Nichols周日作出判決，暫時阻止特朗普政府對TikTok下架令生效。法官表示，特朗普嘗試封殺TikTok可能逾越法律（likely exceed the bounds of the law）。

法官：缺乏證據指控TikTok會帶來威脅

據《華盛頓郵報》報道，Nichols在周一發表的裁定書中指，華府提供充足的證據表明，中國對國家安全構成重大威脅，但對於TikTok會帶來威脅的指控並不充分。

Nichols表示，TikTok已經證明，這番行動「可能超出國際緊急經濟權力法（IEEPA）的合法範疇」。國際緊急經濟權力法限制總統禁止任何不涉及價值的個人通訊。他認為，TikTok的影音短片僅為提供訊息。

Nichols在裁定書中說：「目前有超過一億名美國用戶使用TikTok來分享影片、照片、藝術和新聞。」

Nichols還說，這項禁令也會使TikTok蒙受難以彌補的傷害，「美國App商店將TikTok下架，無疑會產生立即且直接的影響，阻止新用戶註冊使用這款App，可能讓他們轉向其他平台，削弱TikTok的競爭地位」。

早前，三藩市的美國聯邦地方法院法官Laurel Beeler19日也擋下了特朗普政府對WeChat的類似禁令。法官在裁定書中表示，「儘管政府已證明中國的活動引發重大國安疑慮，但缺乏足夠證據支持若有效禁止所有美國用戶使用WeChat，就能解決問題。」

中方據報視TikTok命運核心利益 批字節跳動太軟

【TikTok】美法官頒令暫緩TikTok下架令 美商務部：將捍衛行政令

TikTok創作者阻禁令失敗 美法官這樣說

TikTok交易未明朗 美媒揭北京權衡兩件事 料「仍有談判空間」

責任編輯：尹航

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