內地規劃文件「探索推廣賽馬運動」 概念股上漲

內地農業農村部、國家體育總局周二（29日）公布印發《全國馬產業發展規劃（2020—2025年）》，提到探索推廣賽馬運動，研究制定出台全國速度賽馬賽事標準和全國賽馬運動發展規劃，並按體育彩票等發展及監管要求，推進速度賽馬賽事試點工作。

規劃消息傳出後，A股賽馬概念股應聲上漲，羅牛山（深：000735）、海南瑞澤（深：002596）升超過9%一度漲停。

▲ 內地兩部門規劃提到，探索推廣賽馬運動。

根據規劃，到2025年，中國現代馬產業發展的框架和體系初步形成，一二三產業融合發展格局初步形成，馬產業經濟效益和社會效益大幅提升，形成相對完備的現代化育種、高效養殖、診療保健、疫病防控、調教訓練、性能測定、競賽表演、健身休閒、文化旅遊、產品加工和產業服務體系。

其中，賽事水平明顯提高，建成一批高標準的馬匹初級調教和賽事訓練基地，舉辦國家級國際級賽事達到150項，打造一批優勢產區和主要馬種的自主品牌賽事和活動。

按體育彩票要求 推進速度賽馬賽事試點

規劃又提到，要大力發展馬術競賽表演、拓展馬術健身休閒。並探索推廣賽馬運動，研究制定出台全國速度賽馬賽事標準和全國賽馬運動發展規劃，建立與國際接軌的賽馬賽事分級制度，完善國家賽馬賽事體系。提升賽馬賽事公信力，改善賽事聽證制度，推行職業從業人員准入考核制度；完善馬匹藥品及違禁物品管控制度，逐步建立與國際接軌的馬匹福利制度。

同時，按照「小步、分步、穩步」和「先試點、後推廣」的原則，依照即開型體育彩票和大型體育賽事競猜型彩票發展規律及監管要求，推進速度賽馬賽事試點工作。

此外，復興馬球運動，制定馬球運動場地、競賽、馬匹、騎手和教練標準體系，指導地方有序開展馬球運動。

責任編輯：林佩怡

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