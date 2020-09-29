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中美伊緊繃 伊朗外長中文發推 雙倍祝賀中國中秋國慶

國情動向 14:04 2020/09/29

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中國十一國慶兼中秋節將至，伊朗外長札里夫（Javad Zarif）在Twitter以中文推文，對中國表示「雙倍」祝賀。中美關係緊張之際，伊朗與美國對峙也在升溫，美國近期嘗試推動聯合國對伊朗重啟制裁失敗，總統特朗普對伊朗再發口頭威脅，伊朗與中國靠攏有聯手對抗美國意味。

中美伊緊繃 伊朗外長札里夫中文發推 雙倍祝賀中國中秋國慶

扎里夫周二（29日）用全中文發推：

「10月1日，中國人民將迎來新中國成立71周年和中秋佳節。2020年對全世界來說都是極為特殊的一年，中國成功控制住疫情並實現經濟強勁復甦，來之不易、成之惟艱。值此雙節相逢的喜慶日子，謹向中國政府和人民致以『雙倍』熱烈祝賀。祝愿中國更加繁榮昌盛，也祝愿兩國全面戰略夥伴關係前景更加廣闊。」

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去年中國70周年國慶當日，扎里夫也曾用中文對中方致賀。札里夫當時稱：「今天是中華人民共和國七十週年華誕，經過70年，中國成為了和平發展與人民安康的象徵。中國對多邊主義的堅持在國際安全與和平方面發揮了重要的作用。伊中穩定的磋商是兩個亞洲文明古國歷史性關係的好兆頭。謹代表伊朗人民向中華人民共和國及其人民祝賀新中國成立七十周年。」

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責任編輯：連兆鋒

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