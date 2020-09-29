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中國軍艦穿宮古海峽　駐日美軍將追加部署16架F-35B

國情動向 18:12 2020/09/29

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中日關係持續緊張，日本防衛省周一（28日）公布照片指，解放軍導彈護衛艦近日分別穿越對馬海峽、宮古海峽，執行軍事任務。防衛省日前披露，美國將在日本追加部署16架最先進的F-35B隱形戰機，該省官員周一再詳述有關部署計劃。

防衛省統合幕僚監部稱，日本海上自衛隊艦機本月23日晚上在久米島西約100公里，發現一艘解放軍軍艦。該艦穿越沖繩本島和宮古島之間的對馬海峽南下，進入太平洋海域。及至26日，該艦穿越宮古海峽北上，向東海方向航去。據公開照片顯示，該艦為054A型導彈護衛艦安陽號。

十一前夕 解放軍今四大海域執行軍事任務

【中美角力】解放軍曝10枚導彈齊發震撼畫面  向美台舉紅牌？（組圖，有片）

日本媒體《共同社》報道，防衛省地方調整課長宮川均周一前往山口縣，與該縣總務部理事藤田昭弘會面，提及美軍將從下月開始於岩國基地進行追加部署，把現時的12架F-18戰機更新為F-35B，料需時半年。在過渡期間，該批F-18將會停用，美軍將美國本土派遣相同數量的F-18進駐。

岩國市市長福田良彥日前強調部署的必要性，他指部署目的是「維持威懾力」，但不會給當地居民的生活環境造成大影響。

F-35為美軍的第5代戰機，該機種主要用於密接支援、目標轟炸、防空截擊等多種任務，並發展出3種主要衍生版本，分別為F-35A、F-35B及F-35C，其中F-35B的設計特點是能垂直起飛。

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責任編輯：陳建錫

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