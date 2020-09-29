【中秋節】響應節約糧食號召 內地月餅打扮樸素兼瘦身

中央提倡餐飲節約、減少浪費，各地蔚然成風。在即將到來的中秋節，內地月餅也呈現出兩個特點，其一是價格降低，其二是包裝變樸素、尺寸變小巧。

月餅兩變化：穿著樸素加瘦身

綜合內媒報道，受疫情影響，月餅廠商為了吸引消費，月餅的價位相比往年要偏低一點。有從業者說，「今年的月餅總體價格比較親民，注重經濟實惠。」

許多電商平台還售賣散裝月餅，價格不貴，很受歡迎。拼多多平台上，5隻裝的椰蓉月餅只要10.5元（人民幣，下同），15隻五仁月餅售價26.5元，30隻混搭口味的則賣49.9元。許多人品嘗後在網上發表評價，有網友說：「花了不到100元錢，全家人嘗遍了各種口味月餅，划算。」

除了價格方面，月餅樣貌也有變化。今年中秋，在「厲行節約、反對浪費」的大環境下，「月餅瘦身」成了行業的大勢所趨。

首先是外包裝，浙江省日前發布公告，要求對月餅進行合理包裝，除直接與內裝物接觸的包裝之外，所有包裝的成本不超過產品銷售價格的20%。北京還有商家提供消費者自裝盒的服務，消費者可在門店DIY裝盒，自己選自己裝。

其次是月餅的尺寸。從業者介紹稱，「之前的月餅多是每隻125g，現在幾乎沒有這麼大的了，都在做110g的，85g的，還有45g的」，「小月餅」的趨勢越來越明顯，這都是源於產品特性和消費者需求的變化。

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責任編輯：尹航

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