盛松成：不歡迎短期投機資金流入 擾亂中國金融市場

中國人民銀行調查統計司原司長盛松成表示，應關注短期資金大量流入和人民幣過快增值。他稱，中國歡迎外資流入，但不歡迎非常短期的投機資金流入，因為這意味短期可能會大量流出，不會投入實體經濟，對中國金融市場是一種擾亂，不利貨幣政策、經濟及通脹等。

盛松成周二（29日）出席2020中國銀行家論壇致辭，提到未來資本流入可能會加大，短期資金流入壓力較大，或會提高輸入性的通脹壓力，甚至推高國內的資產價格，也就是樓市，股市等資產價格。與此同時，近一段時間人民幣匯率升值趨勢比較明顯。

▲ 盛松成

他表示，非常歡迎長期資金的流入，投入實體經濟，對中國經濟的直接投資，但不歡迎非常短期的資金流入，指短期大量流入和流出，一定是在金融市場，不會投入實體經濟，對金融市場是一種擾亂。

人行馬駿：基本面支撐人民幣升值 但美元未必持續走弱

管濤：資本流入帶來人幣升值壓力

鼓勵投資國外高新技術 避免脫鉤

同時，他鼓勵中國的國家資金走出去直接投資，但不是短期投機，例如炒房地產或買賣藝術品，而是應該走出去投資國外高新技術、企業併購，以及購買能源、資源等。

盛松成承認，現在逆全球化形式較嚴峻，所以要出去收購高新技​​術是比較困難，但不能自己卡自己的脖子，只要有這樣一種投資的機會，就應該鼓勵。而這涉及外匯制度，因為你出去投資肯定是用外匯去投資，當然現在也有用人民幣交易、投資，這同時又涉及到人民幣國際化，也促進人民幣國際化的發展。

他稱，在匯率制度的改革，要保持比較平穩的基礎上，促進企業直接對外投資，這樣也是為了避免所謂「脫鉤」。他解釋，一方面引入外資，一方面投資國外高新技術產業、購買資源能源，這樣經濟上「脫鉤」的可能性就非常小，中國並進一步融入世界經濟體系。

【中美角力】拜登陣營向美國商界宣示：中美不應完全脫鉤

中美脫鉤？調查：美企不賣帳 但地緣風險成最大擔憂

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁