【中國經濟】世銀料中國今年GDP增2% 明年復甦至7.9%

新冠肺炎衝擊環球經濟，世界銀行發布東亞與太平洋地區經濟半年報，預計中國今年中國經濟增長2%，明年疫苗有望問世，中國經濟料復甦至7.9%。

報告指出，新冠肺炎疫情對東亞太平洋地區發展中經濟體造成了三重衝擊，包括大流行本身，防控措施對經濟的影響，以及危機帶來的全球經濟衰退的影響，需要採取快速行動，以確保大流行不會在今後數年影響經濟增長和增加貧困。

報告稱，有些國家目前已有效遏制了病毒傳播，當地經濟活動逐漸恢復，但亞太地區的經濟嚴重依賴世界其他地區，而全球需求依舊疲軟。預計今年整個地區僅增長0.9%，為1967年以來最低的增長率。而今年中國將增長2%，政府支出、出口強勁和新增感染率低發揮了提振作用。

報告預期，亞太地區明年的前景更光明，基於復甦持續和主要經濟體經濟活動正常化的假設，並與疫苗可能問世相關聯，預計中國將增長7.9%，區內其他經濟體將增長5.1%。

不過，報告警告，亞太地區將出現20年來首次貧困率上升，受疫情大流行影響，預計多達3,800萬人將繼續陷於貧困或返貧。如果當局不採取行動，大流行就可能在今後10年將地區增長率每年削減一個百分點。

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責任編輯：蒯宇澄

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