【中國樓市】內地前8月樓市調控368次 「金九銀十」會否泡湯？

中央強調「房住不炒」，不斷收緊樓市調控。有數據顯示，今年1至8月間，內地房地產調控政策次數高達368次。專家認為，各地城市沒有以往的政策刺激，開發端的金融監管也在趨緊，再看到10月市場升溫的可能性不大。

分析師料 近期再有逾30城收緊調控

據內媒報道，中原地產研究中心統計數據顯示，今年8月單月，內地房地產調控累計次數為32次，合計1至8月內地房地產調控政策次數高達368次，與2019年1至8月份的367次基本持平。

中原地產首席分析師張大偉表示，包括杭州、東莞、寧波、內蒙古、鄭州、深圳、南京、長春、海口等10多個城市紛紛出台調控政策為樓市降溫，最近無錫再次出台調控，「房地產調控最寬松的2020年上半年過去了，調控收緊已經難免。預計後續最起碼有超過30個城市，會在最近發布房地產收緊力度不同的政策。最近多地樓市收緊的趨勢也已經出現。」

張大偉認為，打擊假離婚成為近期政策一大特點。「總體看，最近多個城市增加的調控措施只是針對公積金政策收緊，最近10個城市的收緊政策內容大部分都是針對購買多套房的假離婚、假落戶、假人才增加調控。相比較2020年上半年房地產調控政策以人才政策為主、以部分城市松綁調控一日游為主，7至8月房地產調控出現了轉折。」

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在打擊假離婚方面，深圳日前公布措施，準備建立婚姻信息查詢機制，完善住房貸款管理，通過數據共享機制，為商業銀行提供購房人的婚姻信息包括結婚、離異等，以及家人成員名下在市場擁有的住房數目，作為辦理個人住房按揭服務的審批依據。

近半數上市房企 銷售額低於去年同期

另外，在調控政策下，房企也面臨挑戰。因應「三道紅線」融資新規的影響，近一個月，內地房企境內外融資規模約992.7億元（人民幣，下同），比前1個月減少約四分一。

另據媒體引述數據顯示，上半年內地40家上市房企中，有18家企業的累計銷售金額低於去年同期。例如萬科上半年累計實現合約銷售金額3,204.8億元、年減4％；融創上半年銷售金額1,952.7億元、年減幅8.8％。

而在目標完成率方面，36家公佈銷售目標的房企中，有17家房企目標完成率不足40％，表明這些企業下半年剩餘的時間，要完成超過60％的銷售目標。

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責任編輯：尹航

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