【內循環】學者：促成外商台商高度當地化　帶動產業轉型

內地早前提出以內循環為主的「雙循環」經濟成長模式，經濟學者分析，有關政策將令外商、台商把目光放在中國內需市場上，從而令它們融入當地的供應鏈。而地方政府亦可把握機會「借力使力」，借這些資金和合作機會，幫助本地企業轉型或升級。

中華經濟研究院大陸經濟所所長劉孟俊周二（29日）向《中央社》指出，中國的新經濟模式並不代表中國將退出海外市場，只是將更專注發展內需。他以內地貧窮省分貴州躋身成為「大數據中心」為例，估計內地將利用「新基建」拉抬落後地區，實現都市化，而後續水電、網絡、地鐵等基建，就是提升內需產業發展的空間。

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劉孟俊指出，政策短期將誘發力量，讓留守外商、台商瞄準大陸內需市場。此外，人民幣開始走高，加上中美貿易戰衝擊下的貿易盈餘縮減，讓中國的勞力密集產業開始面臨轉型。

劉孟俊推斷，中國地方政府將趁機促成外商、台商與當地企業的合作，形成外商、台商高度當地化，甚至與本地企業無異。他特別指出，相對外資企業，內地地方政府會更積極拉攏台商，讓它們著眼未來的資產利益，減低其撤資的可能性。

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責任編輯：陳建錫

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