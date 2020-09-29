美國大選恐現10月驚奇 專家：中國拆招可自製驚奇

▲ 【美國大選2020 中美角力】10月驚奇會否出現？專家：中國拆招可自製驚奇

美國大選2020不斷逼近。踏入10月，也就是選前最後一個月，往往可能出現有潛力改寫美國大選形勢的「10月驚奇」。10月驚奇可能是偶然事件，也可以是人為炮製事故。2016年美國大選前，聯邦調查局針對希拉莉「電郵門」重啟調查，就被視為10月驚奇，影響了選舉結果。特朗普在今屆大選大打中國牌，10月不排除對中國再有大動作。對此，專家認為中國應對「無招勝有招」，不要隨美國起舞，甚至可以搞自己的10月驚奇，瓦解美國攻勢。

今屆美國大選勝負難料，特朗普民調至今落後拜登下，炮製10月驚奇嘗試提升連任機會，確也符合他的作風。特朗普早前已聲言，美國新冠肺炎疫苗會在大選前推出，但這顯然還需藥廠與衛生部門配合方能成事。美國最高法院大法官任命爭議，也有聲音認為可能成為10月驚奇。

從國際因素看，與外部敵人加強對抗，甚至發動戰爭或軍事衝突，也可以是10月驚奇的選項，以此營造「槍口一致對外」氣氛，鞏固民眾對現屆政府支持。特朗普9月中聲稱，伊朗可能計劃針對美方發動暗殺行動或襲擊，報復美國年初刺殺伊朗高級將領蘇萊曼尼（Qasem Soleimani），令人懷疑特朗普會否在短期內對伊朗再次動手。

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中國若成10月驚奇目標 應該怎應對？

至於中國，成為特朗普10月驚奇目標就更是不能排除。《環球時報》更引述共和黨資深人士稱，特朗普正在籌備選前「大招」，有指中美關係10月還會「有大事情」。華盛頓戰略界據報評估，在台海問題、南海問題上製造新的「冒險行動」，熱炒所謂「中國病毒」、「中國間諜」等都可能成為特朗普10月驚奇新選項。

人民大學國際關係學院副教授刁大明認為，特朗普在疫情問題上進一步卸責、在中國周邊熱點地區製造衝突、加大制裁中國企業、甚至再派高級別官員訪台等可能都存在，但這些「驚奇」客觀上可能無助他選情。

刁大明表示：「對中國來說，我們的應對原則是看清楚美方這種短視做法，不隨之起舞。無招勝有招，不進入他們設定的劇本裏，就是比較理想的狀態。」

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美國克里斯托弗紐波特大學（Christopher Newport University）政治系學者孫太一亦稱，美國對外發動戰爭、對中國施加新的壓力，這些10月驚奇的國際選項可能性都是存在的。他表示，中國應對也可以搞自己的10月驚奇，例如繼續推動疫苗研發、繼續加大力度歡迎海外人才歸國、繼續吸引外資等，但總體上是要做好自己的事情。

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中國牌打了多時 繼續打下去效果存疑

但刁大明認為，對特朗普而言，現在其實進入了「多一事不如少一事」的階段，而大法官提名之爭其實算不上甚麼驚奇。未來一段時間裡，如果大法官提名問題成為鬧劇，整個大選就會失焦，特朗普議程也就偏了。因此，提名大法官其實有風險，做好了不一定加多少分，做壞了卻會減很多分。

紐約州立大學布法羅分校（University at Buffalo）政治學教授坎貝爾（James Campbell）認為，大多數選民的政治傾向已十分明確，不會因意外事件而輕易改變。刁大明對此表示認同，他稱事實上，大多數事情都不能影響選情，特朗普突擊兌現一些承諾，也只能鞏固基本盤，而且這種路數的效果是遞減的，愈做得多就愈沒大作用。

刁大明認為，選前借突發事件攻擊對手，或許會更有效果。當競選雙方的造勢、拉票到最後，各自優勢也都擴充不了時，如果出現一些對對方特別不利，甚至是可令人設崩塌的醜聞或黑料，較有可能讓對方得票下降。上屆大選前最後一刻，聯邦調查局宣佈重啟對希拉莉「郵件門」調查，現在就被認為對希拉莉選情是極其不利。

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責任編輯：連兆鋒