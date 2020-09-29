【中美芯片戰】華為投資17中國科企增強供應鏈 分析：沒其他好選擇

身處中美科技戰風口浪尖的華為，過去1年多加大投資中國科技企業，旗下哈勃科技投資已投資17間相關企業，冀借此強化供應鏈。不過，哈勃所投資的公司規模大多較細，在美國禁令之下，供應鏈缺口問題仍難解。

華為去年4月成立哈勃科技投資以來，已投資17間芯片相關公司，包括思瑞浦（3Peak）、東微半導體、好達電子、縱慧芯光等。

華為輪值董事長郭平日前明言，由於受到各種打壓，建立哈勃投資是對供應鏈策略投資，「華為畢竟是一家公司，我們不是一個產業鏈，所以會通過投資和華為的技術去幫助產業鏈成熟和穩定」。

▲ 由於受到各種打壓，華為建立哈勃投資是對供應鏈策略投資。

其中，縱慧芯光等幾間公司已打入華為的供應鏈。該公司生產的傳感器被用於支持鏡頭的人臉識別技術，有投資者稱其傳感器被用於華為多款手機。

多數公司規模小 未必具全球競爭力

然而，華為支持的許多企業仍在發展初期。路透社引述研究公司EqualOcean追蹤中國芯片產業的Ivan Platonov稱，這些公司多數規模很小，在自身細分市場較為擅長，但不一定具備全球競爭力。例如好達電子生產無線通訊的RF濾波器，不能與5G手機兼容。生產用於無線網絡基站的模擬數字轉換器（ADC）的思瑞浦，招股書顯示其去年營收只有3億人民幣。ADC市場是美國業者的天下。

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報道指出，這些投資行動未來或能夠幫助華為，但分析師指出，至今對解決供應鏈缺口問題成效甚微。事實上，美國對華為禁令，打擊其芯片供應，窒礙手機事業，最終並可能威脅核心網絡業務。

有中國芯片投資人士稱，「這將需要很長時間」，但華為沒有什麼其他的好選擇，所以轉向外部投資。華為拒評論哈勃業務。

此外，哈勃的投資還包括華為核心電訊業務以外，在芯片、原材料及電池科技企業的投資，展示其瞄準自動駕車貪域。哈勃上月亦完成對開源中國的一項投資。同時，面對美國圍堵政策，近期投資反映華為策略調整，加快交易頻率，重新聚焦國內企業，而非外國公司。

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責任編輯：林佩怡

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