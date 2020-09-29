▲ 中國巡航導彈專家出任副省長 張紅文掌安徽前專搞反艦

安徽省出現人事變動，中國巡航導彈專家張紅文成為副省長。安徽省十三屆人大常委會第二十一次會議，周二（29日）通過人事任免案，決定任命張紅文為副省長。張紅文曾任中國航天科工集團副總經理，這是中國導彈研發和生產骨幹企業。張紅文也曾獲央視選為科技創新人物，表彰他主持的技術成果「直接推動了中國反艦巡航導彈躋身國際先進行列」。

內地傳媒報道，張紅文生於1975年4月，是陝西澄城人，北京航空航天大學飛行器設計專業博士研究生畢業，有工學博士學位和研究員銜頭。

張紅文長期在中國航天科工集團第三研究院工作，2017年5月任院長，2019年9月任集團副總經理、黨組成員。第十三屆全國政協委員。

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中航科工官網資料顯示，公司前身為國防部第五研究院，成立於1956年10月，2017年11月更為現名，位列世界500強第322位、中國企業500強第85位。

據悉，這家中央骨幹企業建立了完整的防空導彈武器系統、飛航導彈武器系統、彈道導彈武器系統、固體運載火箭，以及空間技術產品等技術開發與研製生產體系，武器裝備整體水平國內領先，部分專業技術達到國際先進水平。

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其中，張紅文長期任職的第三研究院成立於1961年，是目前中國集預研、研製、生產、保障為一體，配套完備、門類齊全的飛航技術研究院。第三研究院50多年來先後為解放軍陸、海、空、火箭軍多個軍種，成功研製10餘個系列40餘型導彈，支撐中國軍隊精確打擊作戰體系。

張紅文於2014年12月，獲中央電視台「科技盛典——CCTV年度科技創新人物推選活動」，評選為最具影響力的十大「科技創新人物」。評獎詞指，張紅文主持中國巡航導彈的發展戰略研究、重大項目研發工作，技術成果直接推動了中國反艦巡航導彈躋身國際先進行列。

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國防科工局網站稱，張紅文在導彈總體設計、新型發射技術和突防技術方面，取得了多項原創性設計和攻關成果，在新一代導彈武器中得到大量應用，使其總體性能達到國際領先水平，直接推動了中國巡航導彈的跨代發展。

第三研究院2018年1月發布消息稱，該院在年度國家科學技術獎勵大會上再度折桂，某潛艦導彈武器系統榮獲國家科技進步特等獎。集團公司科技委副主任、型號總指揮李立新，三院院長、型號副總師張紅文，型號總師朱坤代表該型號系統上台領獎。

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內地傳媒報道亦稱，張紅文曾是中央黨校（國家行政學院）培訓部中青一班學員，並作為代表在2018年秋季學期第一次跨支部學員論壇上發言。

張紅文回憶起2015年還是副院長時，臨危受命抓某重大專項工程，雖然難度很大，風險很大，依然選擇前行。他一邊研究技術一邊管理協調，幾乎住在單位。在大家的不懈努力下，終於攻克了多項世界技術難題，試驗連續成功，徹底扭轉被動局面，並使中國在該領域走到了世界的前列。

張紅文是近來第三位轉任地方的「70後」央企高管。哈爾濱電氣集團有限公司副總經理謝衛江 （1973年生） ，上周五（25日）獲任湖南副省長。中國商飛副總經理程福波 （1970 生 ） 今年7月獲任命為陝西副省長。

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責任編輯：連兆鋒