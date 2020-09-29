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【中國樓市】內地城市二手樓價升幅收窄　成交量料穩中回落

經濟脈搏 17:53 2020/09/29

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在中央政府提出「房住不炒」的樓市調控原則後，各地政府相繼出台措施響應。官媒周二（29日）刊文指，即使處於傳統銷售旺季，近期各大城市的二手樓市場，仍很難出現趨勢性上漲，不論成交量還是價格均以穩為主。一旦某止地區樓市過熱，官方調控甚至可能「加碼」。

內地《經濟日報》以全國4個一線城市為例，指各地的調控已產生效果，如深圳在今年7月中旬出台新措施後，二手樓售價漲幅隨之收窄；北京、上海、廣州的二手樓交易，則無論是量和價都呈現平穩趨勢。另外，成都、無錫、瀋陽等城市的房地產市場調控措施中，均有直接針對二手樓交易的條文，如個人住房轉讓增值稅徵免年限，由2年調整到5年等，客觀上增加了炒賣成本；住建部也分別從房企端、城市監管端，加強了分類指導

【中國樓市】「三道紅線」影響下 內地房企融資規模減約四分一

【中國樓市】內地前8月樓市調控368次 「金九銀十」會否泡湯？

報道引述市場研究機構數據指，整體而言，在房地產調控政策頻出、需求已於前期釋放的雙重作用疊加下，重點城市二手樓市場成交已呈現穩中回落的趨勢。

另外，國家統計局日前公布8月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況，在當月，31個二線城市二手樓售價環比漲0.4%，但漲幅較前一個月回落0.1％。

樓市新政後 深圳8月二手房成交面積轉跌15%

【內地樓市】避免鼓勵資金炒樓 7城撤回樓市鬆綁政策

責任編輯：陳建錫

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