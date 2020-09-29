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中美芯戰時刻 內地推120納米NFC芯片國慶郵票（組圖）

社會熱點 18:45 2020/09/29

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中美芯戰時刻 內地推120納米NFC芯片國慶郵票

中美科技戰白熱化、芯片（又稱晶片）產業戰升級時，中國首推芯片郵票。為慶祝一年一度的全國最佳郵票評選頒獎活動，中國郵政發行「第40屆全國最佳郵票評選」紀念張，票面是2019年建國七十周年郵票、配上NFC芯片，是中國乃至全球首枚芯片郵票（何謂NFC芯片，詳見文末知識庫）。

這套郵票紀念張內置超薄芯片，郵票序列碼、螢光暗碼與芯片的ID一一對應，使集郵者手中的每一枚紀念張都是獨一無二。郵票印製團隊經過長期研究及專項技術突破，引入多層紙張覆合技術、以及激光打孔技術，既能保留完整的郵票紙張屬性，又能在印製工藝中保護芯片。

【中美芯片戰】華為投資17中國科企增強供應鏈 分析：沒其他好選擇

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根據內地集郵報報道，該郵票紀念張利用近場通信技術和手機NFC功能，通過中國郵政APP讀取芯片內容，是中國首枚NFC芯片郵票，也是世界首枚實現芯片讀寫的郵票。

該郵票紀念張內置120納米超薄NFC芯片，使用高級別安全加密功能寫入數據，能有效防止惡意解鎖，確保信息存儲安全。

可用手機APP　讀取郵票資料

消費者通過安裝中國郵政APP，用帶有NFC功能手機貼近郵票紀念張中「40」字樣，將讀取唯一的芯片ID、該枚郵票紀念張號碼、佳郵評選郵票書H5等內容，增加了消費者對傳統郵票的體驗感與觀賞郵票電子信息的便捷性。

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內置芯片還可以記錄每一次讀取信息，通過數據記錄分析，實現消費者使用分析、市場雲推廣、防偽溯源和電子防偽等功能，為推出區塊鏈郵票打基礎。

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【知識庫：何謂NFC芯片？】

NFC的全稱是Near Field Communication，即近場通訊技術，該技術由飛利浦和索尼共同開發，是一種非接觸式識別互聯技術，可以在手機等移動設備、PC和智能設備間進行近距離無線通信。部份手機支付方式，便是使用了NFC技術。
 

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責任編輯：鄧國強

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