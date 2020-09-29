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美日印澳外長下周東京會談 中國議題料成焦點

國情動向 18:21 2020/09/29

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美國、日本、印度及澳洲外長，下周將在東京會面對面會談，討論抗疫、加強合作，及印太地區局勢問題等，預料應對中國也是商討內容。

日本外相茂木敏充周二（29日）表示，他和美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、澳洲外長佩恩（Marise Payne）、印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar），下周二（10月6日）在東京出席外長會議，將討論新冠疫情和地區局勢等各大問題。

茂木敏充稱，在新冠疫情後的世界中，自由開放的印太願景越來越重要，因此想確認加深合作。

推動自由開放印太地區

美、日、印、澳近年組成「四方安全對話」（Quad），以抗衡中國，並推動「自由開放的印太地區」構想。這是繼去年在紐約後，第二次舉行有關會談，亦是菅義偉本月接任日本首相以來，日本首度召開部長級國際會議。

彭博指出，這將是美國總統大選前，特朗普政府參加的最引人注目的外交會議之一。事實上，中國是美國大選的主要議題之一，中美近期在多方面角力亦升溫。此外，中澳、中印近月關係也惡化；菅義偉剛上任，傳達出美日合作意向，但也要平衡與華關係。

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京批美搞反華小圈子

美國副國務卿比根（Stephen Biegun）早前表示，印太地區缺乏如北約一樣強而有力的多邊機構，希望將Quad正式化，以防範來自中國的潛在挑戰。

中國外交部副部長羅照輝本月初批評，美國拉攏日本、印度、澳洲組建「四國機制」（亦被稱為「亞洲小北約」），搞反華小圈子，奉行「冷戰」思維，中方不惹事，也決不怕事，不會隨美起舞

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責任編輯：林佩怡

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