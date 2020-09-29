【中美角力】中企加速從美國撤退  新浪將從納斯達克下市

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【內循環】學者：促成外商台商高度當地化 帶動產業轉型
中國網絡巨頭新浪公司（SINA）宣布，將把在納斯達克（Nasdaq）股市掛牌交易的股票下市，成為中美關係惡化下，最新一家退出美國股市的中國企業。
旗下擁有人氣微網誌、網站及微博的新浪發布新聞稿表示，董事會同意和新浪執行長曹國偉掌管的New Wave MMXV Ltd.合併。
New Wave MMXV將以每股43.30美元買下，較6月提出的41美元還高。在這宗合併案中，新浪估值25.9億美元、折合228.6億港元。
新浪在美國上市20年 寫下句號
自2000年起在以科技股為主的納斯達克（Nasdaq）掛牌上市迄今的新浪，將從納斯達克股市下市。
【新股IPO】明日2中概股掛牌 中通快遞、寶尊電商暗盤表現一般
在中國與美國因科技、知識產權、地緣政治等爭議關係緊張下，越來越多的中國企業選擇從美股下市，轉往中國內地或香港上市。
美國當局考慮對在美國上市的公司實施更嚴格的規定，要求它們必須對美國會計師開放稽核文件，恐造成中國企業被迫退出美股，轉向香港和上海股市掛牌。
目前還在紐約證交所交易的電子商務巨擘阿里巴巴和京東，去年在香港發行股票；阿里巴巴旗下的金融服務分支則計劃在香港和上海雙重上市。
中芯等科企 紛撤出美國或異地再上市
中國主要芯片（又稱晶片）製造商中芯國際（0981）去年6月從紐約下市。美國當局本周對中芯國際祭出最新出口管制措施，重創在港掛牌的中芯國際股價。
美國總統特朗普限制美國企業和中國電信巨擘華為的業務往來，同時也以國家安全為由，堅持TikTok中國母公司必須將TikTok美國業務出售給美國業者。
根據新浪聲明稿，新浪和在開曼群島註冊的New Wave MMXV Ltd.合併案，預計在2021年第一季完成。
【中美角力】TikTok擬建全球聯盟抵制有害內容 美媒揭背後思量
責任編輯：鄧國強
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