馬雲：中國企業應走向而非征服全球 「要贏回來尊重」

阿里巴巴（09988）創辦人馬雲周二（29日）表示，新的全球化是一種服務世界的能力，不是賺世界錢的能力，中國企業應當堅定地走向全球，而不是去征服全球；走出去不僅要贏來利潤，也應贏回來尊重。

馬雲出席2020中國綠公司年會時稱，美國3億人的消費驅動上一輪的全球化，但中國14億人內需會驅動下一輪真正的全球化，從而帶動世界經濟。他表示，應該對美國過去帶動的全球化表示感謝、感恩，「但是我們今天需要的是更大的擔當」。

感謝美國帶動全球化 「中國14億人內需驅動下輪全球化」

他認為，新一輪的全球化中國將會從「賣賣賣」變成「買買買」，但強調進口不是終點，最終要倒逼國內產業、消費升級，促進現代服務業的發展。未來的機會在於中國百萬人口的小城鎮，這些城市將來或會有300個，有巨大消費潛力。

▲ 馬雲

他又提到，新的全球化是一種服務世界的能力，核心是在其他國家和地區創造價值、就業，做當地做不到的事情。他續稱，如果說過去中國「走出去」必須是要人、機器、資金走出去，今天的中國「走出去」需要信息、服務、價值走出去。

【自貿區擴容】新自貿區重現「易貨貿易」 為脫鈎做足準備？

【中美貿易戰】習近平政協談「逆全球化」 揭抗去中國化3大王牌

馬雲指出，中國企業應當堅定地走向全球，而不是去征服全球。他說，很多人爬山認為是征服自然，但自然不是去征服，自然是去臣服；對世界真正的價值，不是遠征，而是去創造價值。

「我們走出去要贏回來的不僅僅是利潤，而應該贏回來的是尊重。我們要展示的不是一個強大的國家，而是一個善良、美好的國家。」他說，不要想去轉移過剩產能，而是要到當地去創造價值，尊重當地文化、價值觀、宗教和信仰，尊重每個國家不同機制和體制。

天后王菲罕上淘寶直播 與馬雲衝高音唱《如果雲知道》（有片）

馬雲給家長上第一課：培養孩子不是炒股投機

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁