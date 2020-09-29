【聚焦人幣】內地降外幣存款利率 助人民幣續升值？

人民幣對美元滙率近期升勢暫歇，但內地包括5家國有大行在內的多家銀行日前紛紛下調外幣存款利率，專家指出，這將使人民幣資產利差優勢進一步凸顯，人民幣資產可望更受國內外投資者青睞。

外幣回報降 人幣資產續受青睞

據路透統計，自9月中旬以來，工行、農行、中行、建行、交行5家國有大行以及招行、光大、廣發等股份行，相繼下調了包括活期、通知存款和不同期限定期的外幣存款利率，且下調幅度較大。

以內地一年期美元定存為例，此前工行和建行的利率均為0.8厘，中行為0.75厘，此次均降至0.35厘。而一年期人民幣存款利率則為1.75厘。

光大銀行金融市場析師周茂華稱，銀行下調外幣存款利率，會導致人民幣存款與外幣存款利差走闊，短期可能推動部分居民調整手中持有的外幣資產幣種結構。中國銀行研究院研究員王有鑫指，企業和居民持有外幣的回報進一步下降，有利於刺激結滙率回升。

人行數據顯示，8月底，中國外幣存款餘額達8,195億美元，按年增長12.1%，創2018年3月以來最高水平。

外資大幅流入 恐人幣升值過快

民生銀行首席研究員溫彬表示，當前中美利差保持較高水平，人民幣對美元近期也出現升值走勢，兩方面疊加影響下，中國居民和國際投資者都看好人民幣資產，資本項目下外滙呈淨流入態勢。

他認為，中長期看，人民幣對美元匯率將保持在合理均衡水平上雙向波動。基於中國經濟基本面和中國資本市場發展潛力，投資者將持續看好人民幣資產。

不過，監管層已警惕外資大幅流入帶來金融風險。人行調查統計司原司長盛松成就指出，應關注短期資金大量流入和人民幣過快升值。他稱，中國歡迎外資流入，但不歡迎非常短期的投機資金流入，因為這意味短期可能會大量流出，不會投入實體經濟，對中國金融市場是一種擾亂，不利貨幣政策、經濟及通脹等。

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責任編輯：蒯宇澄