▲ 【黃金周假期】內地航空需求料增10% 豔羡全球同業

新冠肺炎重挫全球航空業，中國有望率先走出陰霾。十一國慶兼中秋黃金周長假期，民眾出國雖然仍有多方面困難，但內地疫情受控下，境內需求有望帶動航空業反彈。內地網上旅行社「去哪兒網」副總裁蘭翔預期，黃金周期間內地會有超過1,500萬人次坐飛機出行，按年增長10%。

彭博社報道，世界各地航空業都還在掙扎，嘗試把怕了新冠病毒的乘客哄回機上。美航（American Airlines）將10月服務大幅按年縮水55%，並終止了來往美國15座城市的航班；歐洲亦陷於第二波疫情爆發，航空需求不見起色。

黃金周料5.5億人次國內遊 旅遊收入可達去年9成

中國航空業未嚐沒受影響。國航、東航及南航三大航空公司上半年共蝕近40億美元，而下半年需求反彈預料也未能扭轉全年虧蝕展望。

不過，中國航空業現時雖然仍少了國際航班，但乘借本地龐大市場、境內疫情受控，以及健康碼等措施加快推動重過正常生活下，表現與其他地方不可比。武漢封城後，2月成為民航需求谷底，但兩個月後已呈現明顯復甦趨勢。至8月，三大航空公司合共客運2,610萬人次，已恢復至1月的85%。

疫情影響經濟未全復甦 黃金周消費審慎樂觀

攜程首席執行官孫潔上周在一個航空業網上峰會指出，民眾現在對於在內地乘搭飛機已感到非常安全。她預期，國內旅行需求到年底就會恢復正常水平，而網絡會議興起對商務旅行需求的影響有限。

旅遊與航空業數據分析商Cirium資料顯示，10月7日會是黃金周最繁忙一天，內地當日預定有超過1.38萬班航班出發，比去年黃金周最忙一天10月6日多近10%，北京、上海、三亞都是最受歡迎的目的地。至於全年旅遊人次，官媒報道，由於少了出國，預料會達5.5億人次，少於去年的7.82億。

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責任編輯：連兆鋒