【中國經濟】9月官方製造業PMI升至51.5半年最高 需求恢復加快

中國經濟從新冠肺炎疫情中穩步復甦，製造業活動持續擴張，供需回升，國家統計局公布，9月製造業採購經理指數（PMI ）升至51.5，高過預期，為半年最高，新出口訂單和進口指數均為年內首次升至榮枯線上方。

官方解讀稱，製造業總體需求有所改善，但部分行業復甦動力仍顯不足。另全球疫情尚未得到全面有效控制，中國進出口仍有不穩定不確定因素。

官方9月製造業PMI錄得51.5，比上月上升0.5個百分點，高過預期的51.2，連續7個月處於擴張區間，表明製造業景氣有所回升。

從分項指數看，9月生產、新訂單和供應商配送時間指數，都係榮枯線上方繼續上升；其中生產、新訂單指數分別較8月上升0.5及0.8個百分點，至54及52.8。

原材料庫存指數和從業人員指數均低於榮枯線。其中，從業人員指數為49.6，較上月回升0.2個百分點，企業用工景氣度有所改善。

外需局部回暖 就業仍處收縮區間

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀，隨著供需持續恢復和傳統生產旺季的來臨，企業採購意願增強，市場活躍度有所提升。而隨著穩外貿政策落地生效，加上國際市場需求局部回暖，製造業進出口改善，9月新出口訂單和進口指數為50.8和50.4%，分別高於上月1.7和1.4個百分點，今年以來首次升至榮枯線以上。

部分重點行業景氣回升加快，例如高技術製造業和裝備製造業。十一國慶、中秋節臨近，消費品行業PMI明顯上升。

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從企業規模看，9月大型、中型、小型企業PMI為52.5、50.7、50.1，分別較8月上升0.5、下降0.9及上升2.4個百分點。其中小型企業6月份以來首次升至榮枯線以上，部分得益針對小微企業的紓困幫扶政策。

趙慶河表示，製造業總體需求有所改善，但行業恢復並不均衡。調查結果顯示，本月紡織及服裝服飾、木材加工等製造業反映市場需求不足的企業，佔比均超過5成，高於製造業總體水平，復甦動力仍顯不足。另全球新冠肺炎疫情尚未得到全面有效控制，中國進出口仍有不穩定不確定因素。

非製造業PMI升至近7年最高

另外，9月非製造業商務活動指數為55.9，較上月上升0.7個百分點，連續第七個月位於擴張區間，並創2013年11月以來最高。綜合PMI產出指數為55.1，高於上月0.6個百分點。

趙慶河分析，服務業恢復有所加快，各地促消費政策效果顯現，居民消費意願不斷增強，市場需求有效釋放。建築業保持高位運行，建築業商務活動指數為60.2，與上月持平，連續3個月位於60以上景氣區間，表明隨著國內基建投資力度加大，新型基礎設施建設加快推進，行業生產保持較快增長。

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責任編輯：林佩怡

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