【中國經濟】9月財新製造業PMI微降至53 外需走強就業擴張

內地經濟穩健恢復，9月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）微降至53，但仍保持穩健，生產與新訂單明顯增長，新出口訂單創3年高位，外需恢復強勁；企業用工改善，就業指數升入擴張區間。

分析指出，新冠肺炎疫情後，供需兩側同步向好，但就業形勢仍不容樂觀，依賴經濟長期恢復及更穩定內外部環境，未來海外疫情反復和美國大選仍有極大不確定性，「雙循環」仍面臨極大挑戰。

第三季製造業表現 2010年底以來最佳

9月財新中國製造業PMI錄得53，較8月下降0.1個百分點。新聞稿指，「製造業景氣狀況進一步出現實質改善。過去5個月以來，製造業運行持續增強。最新指數值顯示，第三季度製造業的表現為2010年第四季後之最佳」。

9月生產指數在擴張區間微降，但仍保持穩健。調查樣本企業普遍反映，隨著疫情衝擊繼續減退，客戶需求上升，新接業務量增長，廠商相應提高產量。

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市況復甦，內外需求向好，新訂單指數再錄得2011年2月以來最高。海外部分疫情相對好轉，封城限制措施放緩，外需回升，9月新出口訂單指數為2017年9月以來最高。

製造業企業結束連續8個月壓縮用工，9月就業指數升入擴張區間，但增速輕微。據反映，一些企業因訂單增加而擴大用工，但一些廠商在員工自願離職後沒有填補空缺。

海外疫情及美國大選因素 「雙循環」挑戰仍大

製造商對未來12個月生產前景信心增長，樂觀度升至近3個月最高。業界預期產出增長，普遍是因為相信市況和客戶需求，將繼續從新冠疫情的衝擊中復元。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，新冠疫情後，供需兩側同步向好，經濟加速恢復，海外需求大幅走強，補充國內市場。製造業持續高度景氣度將減輕下一階段的政策壓力。但就業形勢不容樂觀，仍依賴經濟更長期恢復及更穩定的內外部環境。未來一段時間，海外疫情反復和美國大選仍有極大不確定性，國內國際雙循環相互促進的新發展格局的構建，仍面臨極大挑戰。

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責任編輯：林佩怡

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