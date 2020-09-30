梵蒂岡擬延長中梵協議　只涵蓋主教任命未涉建交

中國與梵蒂岡為期兩年的主教任命協議，將在今年10月屆滿，雙方表現出續簽意願。梵蒂岡當地時間周二（29日）發表聲明稱，協議談判因新冠肺炎疫情造成的阻隔而變得困難，取得有限但積極的結果，協議值得延長。協議內容仍然只涵蓋主教任命，沒有涉及跟北京建立政治或外交關係。早前公開反對及批評協議的美國國務卿蓬佩奧，將在周三（30日）到訪梵蒂岡，或會就有關問題向梵蒂岡施壓，但外界推測他可能不獲教宗方濟各接見。

梵蒂岡傳播部編輯主任托爾涅利（Andrea Tornielli）透過《梵蒂岡新聞網》刊登聲明表示：

「就如近兩年所行的那樣，需要進一步檢驗協議為在中國的教會的益處」。帕羅林樞機指出，儘管最近10個月以來的疫情加重了緩慢和困難的進程，「在我看來，則標示了一個值得繼續的方向，然後我們拭目以待」......《臨時協議》的目的絕不是純粹外交性的，更不是政治性的，而向來純屬牧靈性質。換言之，它的目的是讓天主教信徒所擁有的主教應是與伯多祿繼承人完全共融，同時受到中華人民共和國政府承認的牧人。即使疫情的緣故在最近幾個月使雙方的接觸處於凍結狀態，所取得的成果雖然有限，卻是積極的，它提示我們繼續在今後一段時間實行這項協議。

【中美角力】蓬佩奧下周訪梵蒂岡 中梵協議續簽受關注

【中美角力】中梵擬延長協議 蓬佩奧稱「恐危及梵蒂岡威信」

該協議在2018年9月簽定，為期2年，規定梵蒂岡有任命中國教區主教的最終決定權。外媒日前引述消息指，教宗已批准延長協議，只等待中國方面回覆，協議內容不變，料續簽2年。中國外交部近日形容協議實施順利，令中國天主教事業健康發展，「雙方將繼續保持密切的溝通和磋商，持續推動改善關係進程」。

與此同時，蓬佩奧高調抨擊有關協議，並先後在社交網站Twitter、宗教雜誌撰文，指協議未能保護中國的天主教徒，警告梵蒂岡若延長協議，將危及自身的道德權威，他又質疑協議條款從未公開。據稱有關言論引起梵蒂岡不滿，意大利媒體《共和報》指，教宗以「臨近美國大選」為由，將不會親自接見蓬佩奧。

【中美角力】中國宣布制裁美國宗教自由大使布朗巴克、參議員魯比奧等4人

中國黑客被指入侵梵蒂岡及駐港代辦電腦系統 北京回應

責任編輯：陳建錫

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁