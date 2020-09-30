▲ 【華為禁令】美光：沒了華為大客 記憶芯片明年供應過剩

中美科技戰白熱化，美國以新禁令阻截華為獲得芯片（又稱晶片），此舉恐殃及美國本土芯片企業。美國DRAM記憶體巨頭美光（Micron）當地時間周二承認，特朗普禁令下，他們不能向華為供貨，明年DRAM市場恐出現供應過剩、美光營收面臨壓力。

DRAM記憶體全稱「動態隨機存取記憶體（Dynamic Random Access Memory）」，為一種有記憶功能的半導體、芯片產品。美光是全球DRAM的巨頭之一。

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彭博報道，美光在一次發布中透露，因應美國政府的新禁令，已在9月14日暫停向華為供貨，並警告，由於一些公司客戶的需求疲弱，預測明年的關鍵市場恐出現DRAM供應過剩的情況。

美光CEO梅洛塔（Sanjay Mehrotra）表示，由於華為是美光的最大客戶，將需要一些時間彌補損失的訂單。

華為業務佔美光上季收入一成

據了解，華為業務佔美光上季收入一成，美國政府的禁令，對美光本季業績有負面打擊。

美光已經向美國當局申請向華為供貨的許可證，但無法保證何時會獲批准。美光29日盤後股價重挫3.88%，今年迄今跌幅約6%。

梅洛塔說，「我們與其他智能手機製造商的合作情況良好，我們將能把損失的華為業務轉移至其他客戶，只是這需要一些時間。」他補充說，美光的競爭對手也會受到新禁令影響而無法向華為供貨，除非他們取得證照。

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責任編輯：鄧國強

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