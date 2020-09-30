【新冠疫情】高福：冬季或現合併感染 流感病毒撞正新冠更難區別

內地新冠肺炎疫情逐漸受控，惟全球疫情仍持續，為內地防疫帶來挑戰。中國疾控中心主任高福表示，未來的挑戰是，今冬或出現像流感病毒加上新冠病毒合併感染，令區別出這些疾病變得很難。

高福指新冠疫情尚未到平台期

據內媒，高福表示，目前全球仍處於新冠疫情大流行早期，尚未到平台期，未來全球範圍內病例預計仍會持續增加。

他續指，新冠病毒已非常完美地適應了人體，甚至比流感病毒適應得還要好，因此比之前大多數已知的病毒造成了更加嚴重的疫情。

高福說，在今年冬季所面臨的最大的挑戰，是如何將新冠病毒感染和流感、腺病毒等其他一系列疾病區分識別出來。這是基於人口的疾病，個人行為非常重要，但在全社會層面讓病例數得到控制更加重要，

「我們一定要做社會總動員，調動社會一切的力量，其中包括病例患者和他們的密切接觸者，還有其他人，包括整個社會。這也是我們在中國防疫情過程當中總結的經驗。」

對於外界關注的疫苗，高福表示，疫苗的保護性尚未有明確答案；整個免疫程序需要打幾針、劑量是多少，仍需進一步解答。

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除了新冠疫苗外，由於公眾衛生防護的緊張情緒升高，對流感疫苗的需求也超出以往。湖南等地出現「一針難求」的情況。

湖南省疾控中心稱，儘管內地大幅增加流感疫苗的生產，但從目前掌握的情況來看，遠遠不能滿足公眾的需求，建議醫務人員、學生和老年人等需要重點保障或高風險人群優先接種。在江西，當地已要求各縣(市、區)積極采購流感疫苗，且今年開始接種時間較往年提前近1個月，建議民眾盡量預約，合理、有序安排接種流感疫苗。

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傳播速度：新冠肺炎傳播速度慢於流感，但中位潛伏期更長。

患者傳播病毒的時間：流感病毒傳播主要發生在患者開始出現症狀後的3至5天裡，也可能在症狀出現前就能傳播。與之相比，雖然有些新冠肺炎病例可在症狀出現前24至48小時傳播病毒，但目前來看這不是主要的。

傳染力：根據對基本傳染數的評估，新冠肺炎傳染力強於流感，1名患者約可傳染2至2.5人。不過，對兩種病毒傳染力的評估與具體環境和時間有關。

重症比例：迄今數據表明，80%的新冠病毒感染者為輕症或無症狀，15%為嚴重感染，5%為極嚴重感染。嚴重和極嚴重感染比例高於流感。

易感人群：流感的主要風險群體包括兒童、孕婦、老年人、患有其他慢性疾病者和免疫系統存在問題者等。對於新冠肺炎，目前研究表明老年人和患有其他疾病者面臨較高的嚴重感染風險。

責任編輯：尹航

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