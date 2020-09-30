  • 28°C
香港時間 : 2020930日 (三) 14:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫情】高福：冬季或現合併感染 流感病毒撞正新冠更難區別

社會熱點 14:10 2020/09/30

分享：

內地新冠肺炎疫情逐漸受控，惟全球疫情仍持續，為內地防疫帶來挑戰。中國疾控中心主任高福表示，未來的挑戰是，今冬或出現像流感病毒加上新冠病毒合併感染，令區別出這些疾病變得很難。

高福指新冠疫情尚未到平台期

據內媒，高福表示，目前全球仍處於新冠疫情大流行早期，尚未到平台期，未來全球範圍內病例預計仍會持續增加。

他續指，新冠病毒已非常完美地適應了人體，甚至比流感病毒適應得還要好，因此比之前大多數已知的病毒造成了更加嚴重的疫情。

高福說，在今年冬季所面臨的最大的挑戰，是如何將新冠病毒感染和流感、腺病毒等其他一系列疾病區分識別出來。這是基於人口的疾病，個人行為非常重要，但在全社會層面讓病例數得到控制更加重要，

「我們一定要做社會總動員，調動社會一切的力量，其中包括病例患者和他們的密切接觸者，還有其他人，包括整個社會。這也是我們在中國防疫情過程當中總結的經驗。」

對於外界關注的疫苗，高福表示，疫苗的保護性尚未有明確答案；整個免疫程序需要打幾針、劑量是多少，仍需進一步解答。

【新冠肺炎】美疾控：今冬或現恐怖疫情　新冠肺炎重疊流感更致命

新冠肺炎疫苗定價多少？ 內地官員這樣說

【新冠肺炎疫苗】中國新冠疫苗貴絕全球？真相不是這樣

【中美角力】FBI局長：中國黑客仍瞄準美國新冠疫苗研究

除了新冠疫苗外，由於公眾衛生防護的緊張情緒升高，對流感疫苗的需求也超出以往。湖南等地出現「一針難求」的情況。

湖南省疾控中心稱，儘管內地大幅增加流感疫苗的生產，但從目前掌握的情況來看，遠遠不能滿足公眾的需求，建議醫務人員、學生和老年人等需要重點保障或高風險人群優先接種。在江西，當地已要求各縣(市、區)積極采購流感疫苗，且今年開始接種時間較往年提前近1個月，建議民眾盡量預約，合理、有序安排接種流感疫苗。

【知識庫：流感病毒和新冠病毒有何不同？】

傳播速度：新冠肺炎傳播速度慢於流感，但中位潛伏期更長。

患者傳播病毒的時間：流感病毒傳播主要發生在患者開始出現症狀後的3至5天裡，也可能在症狀出現前就能傳播。與之相比，雖然有些新冠肺炎病例可在症狀出現前24至48小時傳播病毒，但目前來看這不是主要的。

傳染力：根據對基本傳染數的評估，新冠肺炎傳染力強於流感，1名患者約可傳染2至2.5人。不過，對兩種病毒傳染力的評估與具體環境和時間有關。

重症比例：迄今數據表明，80%的新冠病毒感染者為輕症或無症狀，15%為嚴重感染，5%為極嚴重感染。嚴重和極嚴重感染比例高於流感。

易感人群：流感的主要風險群體包括兒童、孕婦、老年人、患有其他慢性疾病者和免疫系統存在問題者等。對於新冠肺炎，目前研究表明老年人和患有其他疾病者面臨較高的嚴重感染風險。

責任編輯：尹航

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響 

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

新冠肺炎疫情 流感 新冠肺炎 肺炎 疫苗 腺病毒 湖南省 中國疾病預防控制中心 疫情 人口

下一篇文章

中美芯戰時刻 內地推120納米NFC芯片國慶郵票（組圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中秋節】響應節約糧食號召 內地月餅打扮樸素兼瘦身
【中秋節】響應節約糧食號召 內地月餅打扮樸素兼瘦身
【華為禁令】公司補貼職工丟掉iPhone用華為　不換者炒魷
【華為禁令】公司補貼職工丟掉iPhone用華為　不換者炒魷
李子柒牌螺螄粉現刀片？品牌方指不可能：車間可檢測到金屬（組圖）
李子柒牌螺螄粉現刀片？品牌方指不可能：車間可檢測到金屬（組圖）
中美芯戰時刻 內地推120納米NFC芯片國慶郵票（組圖）
中美芯戰時刻 內地推120納米NFC芯片國慶郵票（組圖）
【人臉識別】清華學者：人臉資訊洩漏 會帶來一輩子風險（組圖）
【人臉識別】清華學者：人臉資訊洩漏 會帶來一輩子風險（組圖）
曲婉婷為母貪污案「喊冤」 中紀委：境外非資產轉移天堂
曲婉婷為母貪污案「喊冤」 中紀委：境外非資產轉移天堂